Oliver Sonne marcó golazo agónico con el Burnley: peruano le dio la clasificación a su equipo en la Carabao Cup de Inglaterra

El lateral nacional, recién convocado a la selección peruana, definió de gran forma a los 90+1 y le dio el triunfo a su equipo ante Derby County por la Copa de la Liga de Inglaterra.

Oliver Sonne juega en Burnley desde inicios de este 2025. Foto: captura de EFL Cup
Oliver Sonne juega en Burnley desde inicios de este 2025. Foto: captura de EFL Cup

El peruano Oliver Sonne fue titular en el partido entre Burnley y Derby County por la Carabao Cup de Inglaterra. En el final, anotó de zurda.

La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima

La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima

Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

Universitario hizo reclamo a la FPF por "actos provocativos" de Alianza Lima en el clásico: "Hemos remitido un informe"

Universitario hizo reclamo a la FPF por "actos provocativos" de Alianza Lima en el clásico: "Hemos remitido un informe"

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Mr. Peet defendió a Hernán Barcos por tema Valera y criticó fuerte a Jean Ferrari y exfutbolistas: "Son caraduras para hablar de códigos"

Mr. Peet defendió a Hernán Barcos por tema Valera y criticó fuerte a Jean Ferrari y exfutbolistas: "Son caraduras para hablar de códigos"

Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal de San Isidro que perdió el control: accidente deja 3 heridos

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Deportes

La razón por la que Óscar Ibáñez no habría convocado a Piero Cari: el plan que tendría el DT para la 'joya' de Alianza Lima

¿Cómo ver Nacional vs Huracán FC HOY EN VIVO por la Copa AUF Uruguay 2025?

Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

