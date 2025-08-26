Oliver Sonne marcó golazo agónico con el Burnley: peruano le dio la clasificación a su equipo en la Carabao Cup de Inglaterra
El lateral nacional, recién convocado a la selección peruana, definió de gran forma a los 90+1 y le dio el triunfo a su equipo ante Derby County por la Copa de la Liga de Inglaterra.
Oliver Sonne juega en Burnley desde inicios de este 2025. Foto: captura de EFL Cup
El peruano Oliver Sonne fue titular en el partido entre Burnley y Derby County por la Carabao Cup de Inglaterra. En el final, anotó de zurda.