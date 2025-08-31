Cuánto paga el 5y6 hoy Hipódromo La Rinconada, 31 de agosto: dividendos del INH para los cuadros 5 o 6 aciertos y monto sellado por Twitter
Ya falta poco para que el INH comunique cuánto paga el 5y6 de hoy en La Rinconada. Si se rompe el récord, los cuadros con 6 aciertos se llevarán grandes ganancias. Mientras tanto, la cifra sellada está creciendo.
MOMENTOS DESTACADOS
La Rinconada de HOY EN VIVO: Master Shot triunfa en la carrera 5
Calgary (7) fue perdiendo velocidad al llegar a la recta final, donde Master Shot (4) se creció y logró arrebatarle el primer lugar.
5y6 La Rinconada: Say Cheez Louise se lleva la carrera 3
Al llegar a la recta final, Say Cheez Louise (4) remató la competencia y logró sacar una inesperada ventaja. De esta forma, el ejemplar pudo asentarse en el primer lugar.
La Rinconada HOY: gran remontada de Hayes Bay en la segunda no válida
Sobre los últimos metros, Hayes Bay (6) empezó a correr con mucha fuerza. Esto le permitió atropellar a todo el pelotón de arriba y tomar el primer lugar.
Sigue sin definirse cuánto paga el 5y6 hoy, 31 de agosto. El Hipódromo La Rinconada festeja la reunión número 33 en medio de un ambiente festivo, ya que toda la comunidad hípica espera que el monto sellado sea superior a los 132 millones de bolívares. Si esto sucede, los dividendos se dispararán por completo.
Después de cada carrera, el INH dará a conocer los dividendos por las apuestas a ganador y place. Todos los montos que corresponde a los cuadros con cinco y seis aciertos estarán en las redes sociales, como X (Twitter), Facebook e Instagram. Consulta al momento cuánto paga el 5y6 de La Rinconada hoy EN VIVO por YouTube.
¿Cuánto paga el 5y6 hoy, 31 de agosto, del Hipódromo La Rinconada?
El INH aún no confirma cuánto paga el 5y6 hoy. El monto sellado se dará a conocer apenas termine la primera válida. Entretanto, el total a repartir entre los cuadros con cinco y seis aciertos se definirá al mismo tiempo.
Dividendos de La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto
- Carrera 1: 330,71 y 57,48 bolívares
- Carrera 2: 134,72 y 94,18 bolívares
- Carrera 3: 79,54 y 55 bolívares
- Carrera 4: 130,07 y 90,17 bolívares
- Carrera 5: 920,19 y 145,34 bolívares
- Carrera 6:
- Carrera 7
- Carrera 8:
- Carrera 9:
- Carrera 10:
- Carrera 11:
- Carrera 12:
*Apuestas a ganador y place, respectivamente.
Resultados 5y6 La Rinconada hoy, 31 de agosto: ganadores de las carreras
La Rinconada: orden de llegada de la cuarta carrera
7 - 10 - 5 - 2 - 3
¿Cuánto paga Master Shot en La Rinconada?
Master Shot paga dividendos de 920,19 y 145,34 bolívares por los juegos a ganador y place, respectivamente.
La Rinconada HOY EN VIVO: orden de llegada de la quinta carrera
4 - 7 - 5 - 2 - 6
Carreras La Rinconada hoy: triunfo de King Diego en la cuarta no válida
King Diego (7) fue de menos a más. El caballo estuvo relegado en los primeros metros. Sin embargo, al entrar a la recta final, el ejemplar aceleró y dejó atrás hasta 3 rivales.
Pizarra de la tercera carrera en La Rinconada
4 - 3 - 1 - 6 - 5
Resultados La Rinconada EN VIVO: orden de llegada de la segunda carrera
6 - 1 - 3 - 2 - 8
Orden de llegada de la primera carrera no válida del 5y6
4 - 5 - 6 - 7 - 3
Dividendos La Rinconada: monto de la primera no válida
- Ganador: 330,71 bolívares
- Place: 57,48 bolívares.
Resultados La Rinconada: El Gran Coliseo gana la primera no válida
De punta a punta, El Gran Coliseo asegura un triunfo en el inicio de la reunión. El caballo no tiene problemas para llegar a la meta.
La Rinconada HOY EN VIVO: inician las carreras no válidas
A través de la señal de INH TV, se puede ver la primera parte del programa. Un total de seis eventos no cuentan para el 5y6.
¿Cómo queda la Línea Brava de Vignieri?
- Primera válida: 5 6 9 10
- Segunda válida: 3 5 7 10
- Tercera válida: 6 (línea)
- Cuarta válida: 5 4 3 2
- Quinta válida: 4 (línea)
- Sexta válida: 1 4 7 14.
¿De cuánto es el monto récord del 5y6?
El monto récord del 5y6 es de 132.464.950 bolívares.