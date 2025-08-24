HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Deportes

5y6 de hoy, 24 de agosto: cuánto paga La Rinconada, monto sellado, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en la reunión 32, según el INH

Conoce cuánto paga el 5y6 de hoy, domingo 24 de agosto, en el Hipódromo La Rinconada. El monto récord del juego de las mayorías es de más de 120 millones de bolívares, cifra que se alcanzó en la última reunión.

Terminada la primera válida, se informarán los montos definitivos del 5y6 de hoy.
Terminada la primera válida, se informarán los montos definitivos del 5y6 de hoy. | Foto: composición LR/INH

MOMENTOS DESTACADOS

14:12
Resultados La Rinconada EN VIVO: Special Element se lleva la sexta no válida

A tan solo metros de la meta, Steady (5) no soltaba el liderato. Sin embargo, Special Element (2) le ganó la pulseada y lo dejó atrás sobre la recta final.

13:51
Resultados La Rinconada HOY: triunfo de Brown Sugar en la quinta carrera

Brown Sugar (3) competía cabeza a cabeza con Miss Emmy (4) en los primeros metros. Sin embargo, la yegua de Jaime Lugo la dejó atrás y se adueñó del liderato. Fleet Street fue retirada de último momento.

13:17
La Rinconada HOY: Coquette Parts gana la cuarta no válida

Triunfo de punta a punta para Coquette Parts (10), quien no suelta el liderato. La yegua llega sin problemas a la línea de meta.

El 5y6 de hoy, 24 de agosto, puede romper otro importante récord. Después de las 3.30 p. m., el INH indicará cuánto paga La Rinconada y el resto de dividendos. El juego de las mayorías garantiza grandes cuadros para los que obtengan seis aciertos, pero, si solo adivinas a cinco ganadores, puedes llevarte otro tipo de ganancia.

Resultados carreras La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: ganadores del 5y6

14:12
24/8/2025

Resultados La Rinconada EN VIVO: Special Element se lleva la sexta no válida

A tan solo metros de la meta, Steady (5) no soltaba el liderato. Sin embargo, Special Element (2) le ganó la pulseada y lo dejó atrás sobre la recta final.

14:08
24/8/2025

Carreras La Rinconada EN VIVO: dividendo de la quinta carrera

Brown Sugar (3) garantiza dividendos de 55 bolívares para los juegos a ganador y place.

14:07
24/8/2025

Hipódromo La Rinconada EN VIVO: orden de llegada de la 5ta. carrera

3 - 7 - 4 - 6 - 2 - 1 - 5

13:51
24/8/2025

Resultados La Rinconada HOY: triunfo de Brown Sugar en la quinta carrera

Brown Sugar (3) competía cabeza a cabeza con Miss Emmy (4) en los primeros metros. Sin embargo, la yegua de Jaime Lugo la dejó atrás y se adueñó del liderato. Fleet Street fue retirada de último momento.

13:18
24/8/2025

Dividendos de La Rinconada: monto de la tercera carrera

Above The Sky (1) paga dividendos de 1.272,58 y 173,76 bolívares por las apuestas a ganador y place, respectivamente.

13:18
24/8/2025

Orden de llegada de la tercera carrera no válida para el 5y6

1 - 6 - 3 - 7 - 2 - 4 - 5 - 9 - 8

13:17
24/8/2025

La Rinconada HOY: Coquette Parts gana la cuarta no válida

Triunfo de punta a punta para Coquette Parts (10), quien no suelta el liderato. La yegua llega sin problemas a la línea de meta.

11:54
24/8/2025

Hipódromo La Rinconada HOY: comienza la transmisión por YouTube

Ya puede seguir las incidencias de las competencias no válidas en los canales de YouTube de INH TV y TVES.

11:06
24/8/2025

La Rinconada HOY EN VIVO: ¿cuál es la línea de José Luis D'Angelo Durán?

En la tercera válida, D'Angelo Durán jugará una línea por Bella del Cielo (4). Sin embargo, este también recomienda a los ejemplares Amor Platónico (10), Top Woman Two (8) y The Exquisite Girl (9).

10:12
24/8/2025

¿Cómo queda la Línea Brava de Vignieri?

- Primera válida: 7 2 8 13

- Segunda válida: 6 (línea)

- Tercera válida: 4 5 8 10

- Cuarta válida: 11 5 9 14

- Quinta válida: 2 (línea)

- Sexta válida: 3 4 8 9.

09:13
24/8/2025

La Rinconada: pronósticos de Gaceta Hípica

- Primera válida: 7 - 8 - 13

- Segunda válida: 4 - 2 - 6

- Tercera válida: 4 - 9 - 10

- Cuarta válida: 11 - 4 - 6

- Quinta válida: 2 - 10 - 6

- Sexta válida: 4 - 8 - 5.

08:18
24/8/2025

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

- Televisión: TVES

- YouTube: INH y TVES.

Si el monto sellado supera los 123.675.020 bolívares, se romperá el récord. En caso de que los favoritos no ganen, los dividendos podrían dispararse. Sin embargo, solo los más afortunados se llevarán un gran porcentaje. Averigua cuánto paga el 5y6 de hoy en La Rinconada.

¿Cuánto paga el 5y6 de hoy, 24 de agosto, en La Rinconada?

Por lo pronto, el monto sellado del 5y6 de hoy aún no ha sido develado. El total a repartir entre los cuadros con cinco o seis aciertos se dará a conocer una vez terminada la primera válida.

¿Cuánto pagan los cuadros del 5y6 de hoy, domingo 24 de agosto 2025?

  • Primera válida:
  • Segunda válida:
  • Tercera válida:
  • Cuarta válida:
  • Quinta válida:
  • Sexta válida:

*Apuesta a ganador.

¿Cómo quedan los dividendos de La Rinconada hoy, según el INH?

  • Primera carrera: 149,44 y 75,02 bolívares
  • Segunda carrera: 922,88 y 132,02 bolívares
  • Tercera carrera: 1.272,58 y 173,76 bolívares
  • Cuarta carrera: 376,67 bolívares
  • Quinta carrera: 55 bolívares
  • Sexta carrera: 67, 25 y 66,99 bolívares
  • Séptima carrera:
  • Octava carrera:
  • Novena carrera:
  • Décima carrera:
  • Undécima carrera:
  • Duodécima carrera:

*Apuesta a ganador y place.

Notas relacionadas
Carreras La Rinconada HOY, domingo 24 de agosto, por INH EN VIVO: caballos inscritos y retirados de la Gala Hípica de Caracas 2025

Carreras La Rinconada HOY, domingo 24 de agosto, por INH EN VIVO: caballos inscritos y retirados de la Gala Hípica de Caracas 2025

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

Datos de última hora La Rinconada hoy, domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra reunión 32, pronósticos del 5y6 y caballos superfijos

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, domingo 17 de agosto: ganadores de las carreras, monto récord y órdenes de llegada, según el INH

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 24 de agosto: ver por TVES EN DIRECTO los 6 primeros ganadores y órdenes de llegada de las carreras

[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 24 de agosto: ver por TVES EN DIRECTO los 6 primeros ganadores y órdenes de llegada de las carreras

LEER MÁS
Murió Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano de Mushuc Runa, a los 26 años en un accidente de tránsito

Murió Marcos Olmedo, futbolista ecuatoriano de Mushuc Runa, a los 26 años en un accidente de tránsito

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario EN VIVO? Sigue AQUÍ el clásico peruano de la Liga 1 2025

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario EN VIVO? Sigue AQUÍ el clásico peruano de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy, 24 de agosto: resultados, retrospecto y favoritos de la cátedra para la reunión 32 por INH EN VIVO

Datos de última hora La Rinconada hoy, 24 de agosto: resultados, retrospecto y favoritos de la cátedra para la reunión 32 por INH EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima y su desafiante mensaje previo al clásico contra Universitario: "La bandera blanquiazul siempre flamea"

EN VIVO Real Madrid vs Real Oviedo vía ESPN: hora y canal del partido por LaLiga de España

Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026: la inesperada lista de Óscar Ibáñez de cara a la última fecha doble

Deportes

Alianza Lima y su desafiante mensaje previo al clásico contra Universitario: "La bandera blanquiazul siempre flamea"

EN VIVO Real Madrid vs Real Oviedo vía ESPN: hora y canal del partido por LaLiga de España

Convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026: la inesperada lista de Óscar Ibáñez de cara a la última fecha doble

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Familiar de víctima de Barrios Altos: "La presidenta ha dicho que quienes asesinaron a mi hermana son héroes"

"Lo que no dicen es que...": Heduardicidio expone las maniobras ocultas del Gobierno a favor de la Ley de Amnistía

Gobierno de Dina Boluarte oficializa la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota