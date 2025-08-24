5y6 de hoy, 24 de agosto: cuánto paga La Rinconada, monto sellado, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en la reunión 32, según el INH

Triunfo de punta a punta para Coquette Parts (10), quien no suelta el liderato. La yegua llega sin problemas a la línea de meta.

Brown Sugar (3) competía cabeza a cabeza con Miss Emmy (4) en los primeros metros. Sin embargo, la yegua de Jaime Lugo la dejó atrás y se adueñó del liderato. Fleet Street fue retirada de último momento.

A tan solo metros de la meta, Steady (5) no soltaba el liderato. Sin embargo, Special Element (2) le ganó la pulseada y lo dejó atrás sobre la recta final.

Terminada la primera válida, se informarán los montos definitivos del 5y6 de hoy. | Foto: composición LR/INH

El 5y6 de hoy, 24 de agosto, puede romper otro importante récord. Después de las 3.30 p. m., el INH indicará cuánto paga La Rinconada y el resto de dividendos. El juego de las mayorías garantiza grandes cuadros para los que obtengan seis aciertos, pero, si solo adivinas a cinco ganadores, puedes llevarte otro tipo de ganancia.

La Rinconada: pronósticos de Gaceta Hípica - Primera válida: 7 - 8 - 13 - Segunda válida: 4 - 2 - 6 - Tercera válida: 4 - 9 - 10 - Cuarta válida: 11 - 4 - 6 - Quinta válida: 2 - 10 - 6 - Sexta válida: 4 - 8 - 5. ¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO? - Televisión: TVES - YouTube: INH y TVES. Hipódromo La Rinconada HOY: ¿cuál es la línea de José Luis D'Angelo Durán? En la tercera válida, D'Angelo Durán jugará una línea por Bella del Cielo (4). Sin embargo, este también recomienda a los ejemplares Amor Platónico (10), Top Woman Two (8) y The Exquisite Girl (9). ¿Cómo queda la Línea Brava de Vignieri? - Primera válida: 7 2 8 13 - Segunda válida: 6 (línea) - Tercera válida: 4 5 8 10 - Cuarta válida: 11 5 9 14 - Quinta válida: 2 (línea) - Sexta válida: 3 4 8 9.

Si el monto sellado supera los 123.675.020 bolívares, se romperá el récord. En caso de que los favoritos no ganen, los dividendos podrían dispararse. Sin embargo, solo los más afortunados se llevarán un gran porcentaje. Averigua cuánto paga el 5y6 de hoy en La Rinconada.

¿Cuánto paga el 5y6 de hoy, 24 de agosto, en La Rinconada?

Por lo pronto, el monto sellado del 5y6 de hoy aún no ha sido develado. El total a repartir entre los cuadros con cinco o seis aciertos se dará a conocer una vez terminada la primera válida.

¿Cuánto pagan los cuadros del 5y6 de hoy, domingo 24 de agosto 2025?

¿Cómo quedan los dividendos de La Rinconada hoy, según el INH?

Primera carrera: 149,44 y 75,02 bolívares

Segunda carrera: 922,88 y 132,02 bolívares

Tercera carrera: 1.272,58 y 173,76 bolívares

Cuarta carrera: 376,67 bolívares

Quinta carrera: 55 bolívares

Sexta carrera: 67, 25 y 66,99 bolívares

