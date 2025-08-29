Datos de hoy La Rinconada, 31 de agosto: pronósticos hípicos de las carreras de caballos, favoritos de la cátedra R33 y traqueos del INH

Gaceta Hípica propuso una línea como parte de sus datos de La Rinconada. | Foto: INH

Con los datos de hoy de La Rinconada, tus posibilidades de romperla en el 5y6 de este domingo 31 de agosto se dispararán. El público apostador llega con los ánimos caldeados a la reunión 33 del año, ya que el monto sellado puede superar un impresionante total de 132.464.950 bolívares. Sin embargo, para llevarte parte de las ganancias, es importante obtener cinco aciertos como mínimo.

Maximizar las ganancias en las competencias válidas, sin embargo, es posible con los favoritos de la cátedra. José Gregorio Hernánez Vignieri y José Luis D'Angelo Durán, como siempre, van por líneas para esta jornada. Fusión Hípica, al mismo tiempo, ofrece varias opciones.

Datos de hoy La Rinconada: pronósticos de las carreras de caballos del 31 de agosto

Estos son los datos de hoy de La Rinconada, que disputa seis carreras válidas este domingo.

Gaceta Hípica

Primera válida: 5 9 10

Segunda válida: 3 8 9

Tercera válida: 5 1 6

Cuarta válida: 5 4 3

Quinta válida: 4 (línea) 9 7

Sexta válida: 1 4 10.

José Luis D'Angelo Durán

Primera válida: 5 9 10 6

Segunda válida: 3 5 9 6

Tercera válida: 5 2 4 3

Cuarta válida: 4 5 7 10

Quinta válida: 4 (línea) 9 7 10

Sexta válida: 1 4 7 10

Línea Brava de Vignieri

Primera válida: 5 6 9 10

Segunda válida: 3 5 7 10

Tercera válida: 6 (línea)

Cuarta válida: 5 4 3 2

Quinta válida: 4 (línea)

Sexta válida: 1 4 7 14

Fusión Hípica (cuadro de Gabriel Viña)

Primera válida: 5 9

Segunda válida: 5 (línea)

Tercera válida: 1 5 6

Cuarta válida: 3 4 5

Quinta válida: 4 9 10

Sexta válida: 1 7 8 10.

Fusión Hípica (cuadro de James Lombano)

Primera válida: 5 6 9

Segunda válida: 5 (línea)

Tercera válida: 1 3 4 5

Cuarta válida: 4 5 7

Quinta válida: 4 9

Sexta válida: 1 4 7.

Fusión Hípica (cuadro de Manuel Caricipe)

Primera válida: 5 9 10

Segunda válida: 1 3 5 7

Tercera válida: 1 3 5

Cuarta válida: 4 5

Quinta válida: 4 (línea)

Sexta válida: 1 7 10.

Traqueos La Rinconada: ejercicios, ajustes y briseos del 31 de agosto