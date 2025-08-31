HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto, INH EN VIVO: caballos retirados, inscritos en PDF y ganadores de la reunión 33

Prepárate para ligar los resultados del 5y6 de La Rinconada HOY EN VIVO desde Caracas. A través de INH TV y TVES por internet, conoce los ganadores, órdenes de llegada y pizarra final de la R33 horas más tarde.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publicarán por todas las redes sociales del INH.
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publicarán por todas las redes sociales del INH. | Foto: composición LR/INH

Descubre los resultados del 5y6 de La Rinconada hoy, 31 de agosto, a partir de las 3.30 p. m. La señal del INH EN VIVO pasará la reunión 33 mediante su canal de YouTube. En cambio, TVES televisará las incidencias por su señal abierta. Antes de que arranque el juego de las mayorías, las carreras no válidas iniciarán a la 1.00 p. m.

Resultados 5y6 La Rinconada hoy, 31 de agosto: ganadores de las carreras

10:12
31/8/2025

¿De cuánto es el monto récord del 5y6?

El monto récord del 5y6 es de 132.464.950 bolívares.

Antes de dar inicio a las carreras de caballos, un ejemplar fue retirado de la sexta competencia no válida. El pasatiempo nacional de Venezuela está cada vez más candente, ya que el monto sellado no deja de crecer y sobrepasar los límites. Te contamos todos los resultados del 5y6 La Rinconada HOY por la multitransmisión del INH EN VIVO.

Resultados 5y6 La Rinconada hoy, 31 de agosto: ganadores de las carreras válidas

  • Primera válida: 3.30 p. m.
  • Segunda válida: 3.55 p. m.
  • Tercera válida: 4.20 p. m.
  • Cuarta válida: 4.45 p. m.
  • Quinta válida: 5.10 p. m.
  • Sexta válida: 5.35 p. m.

Resultados Hipódromo La Rinconada: ganadores de las carreras no válidas

  • Primera no válida: 1.00 p. m.
  • Segunda no válida: 1.25 p. m.
  • Tercera no válida: 1.50 p. m.
  • Cuarta no válida: 2.15 p. m.
  • Quinta no válida: 2.40 p. m.
  • Sexta no válida: 3.05 p. m.

¿Cuáles son los caballos retirados de La Rinconada hoy, domingo 31 de agosto?

En la sexta carrera no válida, Astro Zeta (1) fue retirado. El caballo quedó fuera de la competencia tras sufrir una tendinitis en el miembro anterior izquierdo.

PDF de inscritos en La Rinconada, R33

Este es el PDF de inscritos en La Rinconada: https://files.fm/u/qsjn2nk4vd. Si juegas el 5y6, es importante que sepas qué competencias son válidas para este tipo de juego. Las personas que vayan al hipódromo deberán descargar el archivo, ya que este contiene los nombres, numeraciones, premios en bolívares, condiciones del INH y horarios. Por tal motivo, te será de mucha utilidad.

