HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Deportes

Cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy, domingo 17 de agosto: dividendos INH, monto a repartir y cuadros con 5 o 6 aciertos de la R31

Comprueba cuánto paga el 5y6 del Hipódromo La Rinconada hoy, 17 de agosto, al inicio de las carreras válidas. Empiezan salir los dividendos por las apuestas a ganador y place en el óvalo de coche.

El monto sellado del 5y6 de La Rinconada se reparte entre todos los cuadros.
El monto sellado del 5y6 de La Rinconada se reparte entre todos los cuadros. | Foto: INH

MOMENTOS DESTACADOS

13:00
Resultados La Rinconada: Coach Sessa se lleva la carrera 3

La yegua Coach Sessa (2) estuvo imparable. Nadie la pudo alcanzar. Por tanto, la ejemplar llegó a ritmo de galope y con mucha ventaja a la línea de meta.

12:32
Resultados La Rinconada EN VIVO: triunfo de Barbasco en la segunda carrera

Victoria de punta a punta para Barbasco (2), quien no tiene mayores problemas para llegar a la meta. El caballo toma el liderato de forma tempranera y lo retiene hasta el final.

12:03
La Rinconada EN VIVO: Only Rose gana la primera no válida

En la primera competencia del programa, Only Rose (3) consumó una buena remontada. Victoria de Oro (1) marchaba firme en el primer lugar, pero la yegua, de menos a más, reaccionó a tiempo y le quitó el liderato en la recta final.

Es importante que el público apostador sepa cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy. Si llegas a formar parte de los afortunados que obtienen seis aciertos, te llevarás la máxima ganancia posible este domingo 17 de agosto. Sin embargo, si solo sacas cinco, también te corresponde una interesante recompensa. ¿Habrá monto récord?

Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY, 17 de agosto

13:01
17/8/2025

Dividendos INH: monto de la tercera no válida

Coach Sessa (2) paga dividendos de 56,71 y 58,72 bolívares por las apuestas a ganador y place, respectivamente.

13:00
17/8/2025

Resultados La Rinconada: Coach Sessa se lleva la carrera 3

La yegua Coach Sessa (2) estuvo imparable. Nadie la pudo alcanzar. Por tanto, la ejemplar llegó a ritmo de galope y con mucha ventaja a la línea de meta.

12:54
17/8/2025

Resultados Hipódromo La Rinconada: pizarra de la 2da. no válida

2 - 5 - 3 - 1 - 7

12:54
17/8/2025

Dividendos La Rinconada: ¿cuánto paga la segunda no válida?

El triunfo de Barbasco (2) paga 163,65 bolívares.

12:32
17/8/2025

Resultados La Rinconada EN VIVO: triunfo de Barbasco en la segunda carrera

Victoria de punta a punta para Barbasco (2), quien no tiene mayores problemas para llegar a la meta. El caballo toma el liderato de forma tempranera y lo retiene hasta el final.

12:28
17/8/2025

La Rinconada HOY EN VIVO: orden de llegada de la primera no válida

3 - 1 - 5 - 7 - 4

12:14
17/8/2025

Dividendos La Rinconada: monto de la primera no válida

Only Rose (3) paga dividendos de 63,58 y 62,73 bolívares por las apuestas a ganador y place, respectivamente.

12:03
17/8/2025

La Rinconada EN VIVO: Only Rose gana la primera no válida

En la primera competencia del programa, Only Rose (3) consumó una buena remontada. Victoria de Oro (1) marchaba firme en el primer lugar, pero la yegua, de menos a más, reaccionó a tiempo y le quitó el liderato en la recta final.

11:43
17/8/2025

Datos de La Rinconada: pronósticos de José Gregorio Hernández Vignieri

- Primera válida: 4 - 7 - 11 - 12

- Segunda válida: 8 (línea)

- Tercera válida: 10 - 9 - 3 - 2

- Cuarta válida: 7 (línea)

- Quinta válida: 5 - 6 - 8 - 2

- Sexta válida: 10 - 9 - 4 - 7 (superfecta).

11:03
17/8/2025

Pronósticos de Gaceta Hípica para La Rinconada hoy

- Primera válida: 4 - 2 - 7

- Segunda válida: 5 - 8 - 3

- Tercera válida: 10 (línea) - 9 - 3

- Cuarta válida: 10 - 7 - 11

- Quinta válida: 5 - 8 - 6

- Sexta válida: 9 - 10 - 4.

10:07
17/8/2025

La Rinconada EN VIVO: caballos retirados de la R31

Mr. Keating (7), Brisa del Valle (6), Guillermina (8), Nevado Real (6) y Visión (12) fueron retirados de las carreras.

09:20
17/8/2025

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

Todas las carreras se pueden ver por INH TV (YouTube) y TVES (TV y YouTube).

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) definirá el monto sellado una vez que termine la primera carrera válida. Entretanto, las ganancias para los cuadros con cinco o seis aciertos se publicarán al finalizar la reunión número 31 del año en Venezuela. No te vayas sin saber cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy.

¿Cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy, domingo 17 de agosto?

  • Monto sellado: -
  • Por repartir con 6 aciertos: -
  • Por repartir con 5 aciertos: -

¿Cómo quedan los dividendos de La Rinconada hoy, 17 de agosto?

  • Primera no válida: 63,58 bolívares
  • Segunda no válida: 163,65 bolívares
  • Tercera no válida: 56,71 bolívares
  • Cuarta no válida:
  • Quinta no válida:
  • Sexta no válida:
  • Primera válida:
  • Segunda válida:
  • Tercera válida:
  • Cuarta válida:
  • Quinta válida:
  • Sexta válida:

¿Cuánto pagan los cuadros del 5y6 hoy?

  • Primera válida:
  • Segunda válida:
  • Tercera válida:
  • Cuarta válida:
  • Quinta válida:
  • Sexta válida:

¿Cuánto pagan los cuadros con 6 aciertos?

Aún no se definen cuánto pagan los cuadros con seis aciertos. Esta cifra se dará a conocer al finalizar la reuión.

¿Cuánto pagan los cuadros con 5 aciertos?

Todavía no se ha comunicado cuánto pagan los cuadros con cinco aciertos. Esta información también se reconfirma después de la sexta válida.

Notas relacionadas
Resultados de La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: transmisión del INH EN VIVO, retirados oficiales de las carreras e inscritos

Resultados de La Rinconada HOY, domingo 17 de agosto: transmisión del INH EN VIVO, retirados oficiales de las carreras e inscritos

LEER MÁS
Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, domingo 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos 5y6 y líneas de la R31

Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, domingo 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos 5y6 y líneas de la R31

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por internet por el Torneo Clausura: empieza el segundo tiempo

Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por internet por el Torneo Clausura: empieza el segundo tiempo

LEER MÁS
[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

LEER MÁS
Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

LEER MÁS
Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida Alianza Lima: foto e inédito video

Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida Alianza Lima: foto e inédito video

LEER MÁS
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota