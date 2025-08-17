Cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy, domingo 17 de agosto: dividendos INH, monto a repartir y cuadros con 5 o 6 aciertos de la R31

En la primera competencia del programa, Only Rose (3) consumó una buena remontada. Victoria de Oro (1) marchaba firme en el primer lugar, pero la yegua, de menos a más, reaccionó a tiempo y le quitó el liderato en la recta final.

Victoria de punta a punta para Barbasco (2), quien no tiene mayores problemas para llegar a la meta. El caballo toma el liderato de forma tempranera y lo retiene hasta el final.

La yegua Coach Sessa (2) estuvo imparable. Nadie la pudo alcanzar. Por tanto, la ejemplar llegó a ritmo de galope y con mucha ventaja a la línea de meta.

El monto sellado del 5y6 de La Rinconada se reparte entre todos los cuadros. | Foto: INH

Es importante que el público apostador sepa cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy. Si llegas a formar parte de los afortunados que obtienen seis aciertos, te llevarás la máxima ganancia posible este domingo 17 de agosto. Sin embargo, si solo sacas cinco, también te corresponde una interesante recompensa. ¿Habrá monto récord?

Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY, 17 de agosto 13:01 Dividendos INH: monto de la tercera no válida Coach Sessa (2) paga dividendos de 56,71 y 58,72 bolívares por las apuestas a ganador y place, respectivamente. 13:00 Resultados La Rinconada: Coach Sessa se lleva la carrera 3 La yegua Coach Sessa (2) estuvo imparable. Nadie la pudo alcanzar. Por tanto, la ejemplar llegó a ritmo de galope y con mucha ventaja a la línea de meta. 12:54 Resultados Hipódromo La Rinconada: pizarra de la 2da. no válida 2 - 5 - 3 - 1 - 7 12:54 Dividendos La Rinconada: ¿cuánto paga la segunda no válida? El triunfo de Barbasco (2) paga 163,65 bolívares. 12:32 Resultados La Rinconada EN VIVO: triunfo de Barbasco en la segunda carrera Victoria de punta a punta para Barbasco (2), quien no tiene mayores problemas para llegar a la meta. El caballo toma el liderato de forma tempranera y lo retiene hasta el final. 12:28 La Rinconada HOY EN VIVO: orden de llegada de la primera no válida 3 - 1 - 5 - 7 - 4 12:14 Dividendos La Rinconada: monto de la primera no válida Only Rose (3) paga dividendos de 63,58 y 62,73 bolívares por las apuestas a ganador y place, respectivamente. 12:03 La Rinconada EN VIVO: Only Rose gana la primera no válida En la primera competencia del programa, Only Rose (3) consumó una buena remontada. Victoria de Oro (1) marchaba firme en el primer lugar, pero la yegua, de menos a más, reaccionó a tiempo y le quitó el liderato en la recta final. 11:43 Datos de La Rinconada: pronósticos de José Gregorio Hernández Vignieri - Primera válida: 4 - 7 - 11 - 12 - Segunda válida: 8 (línea) - Tercera válida: 10 - 9 - 3 - 2 - Cuarta válida: 7 (línea) - Quinta válida: 5 - 6 - 8 - 2 - Sexta válida: 10 - 9 - 4 - 7 (superfecta). 11:03 Pronósticos de Gaceta Hípica para La Rinconada hoy - Primera válida: 4 - 2 - 7 - Segunda válida: 5 - 8 - 3 - Tercera válida: 10 (línea) - 9 - 3 - Cuarta válida: 10 - 7 - 11 - Quinta válida: 5 - 8 - 6 - Sexta válida: 9 - 10 - 4. 10:07 La Rinconada EN VIVO: caballos retirados de la R31 Mr. Keating (7), Brisa del Valle (6), Guillermina (8), Nevado Real (6) y Visión (12) fueron retirados de las carreras. 09:20 ¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO? Todas las carreras se pueden ver por INH TV (YouTube) y TVES (TV y YouTube).

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) definirá el monto sellado una vez que termine la primera carrera válida. Entretanto, las ganancias para los cuadros con cinco o seis aciertos se publicarán al finalizar la reunión número 31 del año en Venezuela. No te vayas sin saber cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy.

¿Cuánto paga el 5y6 de La Rinconada de hoy, domingo 17 de agosto?

Monto sellado: -

Por repartir con 6 aciertos: -

Por repartir con 5 aciertos: -

¿Cómo quedan los dividendos de La Rinconada hoy, 17 de agosto?

Primera no válida: 63,58 bolívares

Segunda no válida: 163,65 bolívares

Tercera no válida: 56,71 bolívares

Cuarta no válida:

Quinta no válida:

Sexta no válida:

Primera válida:

Segunda válida:

Tercera válida:

Cuarta válida:

Quinta válida:

Sexta válida:

¿Cuánto pagan los cuadros del 5y6 hoy?

Primera válida:

Segunda válida:

Tercera válida:

Cuarta válida:

Quinta válida:

Sexta válida:

¿Cuánto pagan los cuadros con 6 aciertos?

Aún no se definen cuánto pagan los cuadros con seis aciertos. Esta cifra se dará a conocer al finalizar la reuión.

¿Cuánto pagan los cuadros con 5 aciertos?

Todavía no se ha comunicado cuánto pagan los cuadros con cinco aciertos. Esta información también se reconfirma después de la sexta válida.