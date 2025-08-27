Tomás Rincón y Salomón Rondón están en la convocatoria de la Vinotinto. | Foto: composición LR/Vinotinto

Tomás Rincón y Salomón Rondón están en la convocatoria de la Vinotinto. | Foto: composición LR/Vinotinto

Termina la espera para la Vinotinto. La selección de Venezuela ya confirmó su convocatoria con miras a los juegos contra Colombia y Argentina por la última fecha doble de Eliminatorias 2026. Una victoria ante la Albiceleste o los cafeteros puede asegurar el repechaje. Sin embargo, El elenco de Fernando Batista aún sueña con el cupo directo al Mundial.

Para disputar el primer mundial de su historia, la selección venezolana necesita sumar puntaje perfecto y mejorar la diferencia de gol. No obstante, esta tarea no será nada sencilla, ya que Colombia, que llega golpeada, enfrentará a Bolivia en condición de local. Además, la Vinotinto tendrá que viajar hasta Buenos Aires, donde buscará un golpazo ante la Scaloneta.

Convocatoria de la Vinotinto vs Argentina y Colombia por Eliminatorias 2026

Esta es la convocatoria de la Vinotinto para los juegos contra Argentina y Colombia por el cierre de las Eliminatorias:

Arqueros

Rafael Romo – Universidad Católica de Ecuador

Wuilker Faríñez – Águilas Doradas de Colombia

Cristopher Varela – Deportivo La Guaira

Alain Baroja – Club Always Ready de Bolivia.

Defensores

Jon Aramburu – Real Sociedad de España

Alexander González – Emelec de Ecuador

Jhon Chancellor – Universidad Católica de Ecuador

Wilker Ángel – Juventude de Brasil

Josua Mejías – Debreceni VSC de Hungría

Carlos Vivas – La Equidad de Colombia

Miguel Navarro – Talleres de Córdoba de Argentina

Ronald Hernández – Atlanta United FC de Estados Unidos

Nahuel Ferraresi – Sao Paulo de Brasil

Christian Makoun – PFC Levski Sofía de Bulgaria.

Mediocampistas

Carlos Faya – Deportivo La Guaira

José Martínez – Corinthians de Brasil

Tomás Rincón – Santos FC de Brasil

Cristian Cásseres – Toulouse FC de Francia

Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga de Colombia

Daniel Pereira – Austin FC de Estados Unidos

Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław de Polonia

Eduard Bello – Universidad Católica de Ecuador

Telasco Segovia – Inter Miami CF de Estados Unidos

David Martínez – Los Angeles FC de Estados Unidos

Jefferson Savarino – Botafogo de Brasil

Yeferson Soteldo – Fluminense de Brasil

Bleiker Mendoza – Kryvbas de Ucrania

Jhon Murillo – América de Cali de Colombia

Matías Lacava – Ulsan HD de Japón.

Delanteros

Salomón Rondón – Real Oviedo de España

Josef Martínez – SJ Earthquakes de Estados Unidos

Kevin Kelsy – Portland Timbers de Estados Unidos.

¿Cuándo juega la Vinotinto por Eliminatorias 2025?

La Vinotinto juega con Argentina el 4 de septiembre de 2025. El partido comienza a las 7.30 p. m. de Venezuela. Tras visitar a la Albiceleste, el equipo de Fernando Batista chocará contra Colombia 9 de septiembre a partir de las 7.30 p. m.

¿Cómo va Venezuela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Hasta ahora, Venezuela va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Los criollos acumulan 18 unidades (una más que Bolivia y cuatro menos que Colombia) y tiene una diferencia de gol de -4.

Si las Eliminatorias llegaran a su fin el día de hoy, la Vinotinto disputaría el repechaje mundialista por primera vez en toda su historia. Sin embargo, puede clasificar de forma directa si alcanza la sexta casilla.