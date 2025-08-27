HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez
Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     Fiscalía allana vivienda de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Santiváñez     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

La Vinotinto sorprende con su convocatoria para quitarle el cupo directo a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

¡El último baile para la Vinotinto! Venezuela tiene pie y medio en el repechaje mundialista, así que no se guardará ninguna de sus armas. Un total 32 de jugadores y 3 delanteros fueron incluidos en la convocatoria de Batista.

Tomás Rincón y Salomón Rondón están en la convocatoria de la Vinotinto.
Tomás Rincón y Salomón Rondón están en la convocatoria de la Vinotinto. | Foto: composición LR/Vinotinto

Termina la espera para la Vinotinto. La selección de Venezuela ya confirmó su convocatoria con miras a los juegos contra Colombia y Argentina por la última fecha doble de Eliminatorias 2026. Una victoria ante la Albiceleste o los cafeteros puede asegurar el repechaje. Sin embargo, El elenco de Fernando Batista aún sueña con el cupo directo al Mundial.

Para disputar el primer mundial de su historia, la selección venezolana necesita sumar puntaje perfecto y mejorar la diferencia de gol. No obstante, esta tarea no será nada sencilla, ya que Colombia, que llega golpeada, enfrentará a Bolivia en condición de local. Además, la Vinotinto tendrá que viajar hasta Buenos Aires, donde buscará un golpazo ante la Scaloneta.

PUEDES VER: Con Messi y Mastantuono: la poderosa lista de Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador en las últimas fechas de Eliminatorias

lr.pe

Convocatoria de la Vinotinto vs Argentina y Colombia por Eliminatorias 2026

Esta es la convocatoria de la Vinotinto para los juegos contra Argentina y Colombia por el cierre de las Eliminatorias:

Arqueros

  • Rafael Romo – Universidad Católica de Ecuador
  • Wuilker Faríñez – Águilas Doradas de Colombia
  • Cristopher Varela – Deportivo La Guaira
  • Alain Baroja – Club Always Ready de Bolivia.

PUEDES VER: Luis Ramos revela que le pedirá permiso a Paolo Guerrero para usar la '9' en la selección peruana: "Hablaré con él"

lr.pe

Defensores

  • Jon Aramburu – Real Sociedad de España
  • Alexander González – Emelec de Ecuador
  • Jhon Chancellor – Universidad Católica de Ecuador
  • Wilker Ángel – Juventude de Brasil
  • Josua Mejías – Debreceni VSC de Hungría
  • Carlos Vivas – La Equidad de Colombia
  • Miguel Navarro – Talleres de Córdoba de Argentina
  • Ronald Hernández – Atlanta United FC de Estados Unidos
  • Nahuel Ferraresi – Sao Paulo de Brasil
  • Christian Makoun – PFC Levski Sofía de Bulgaria.

Mediocampistas

  • Carlos Faya – Deportivo La Guaira
  • José Martínez – Corinthians de Brasil
  • Tomás Rincón – Santos FC de Brasil
  • Cristian Cásseres – Toulouse FC de Francia
  • Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga de Colombia
  • Daniel Pereira – Austin FC de Estados Unidos
  • Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław de Polonia
  • Eduard Bello – Universidad Católica de Ecuador
  • Telasco Segovia – Inter Miami CF de Estados Unidos
  • David Martínez – Los Angeles FC de Estados Unidos
  • Jefferson Savarino – Botafogo de Brasil
  • Yeferson Soteldo – Fluminense de Brasil
  • Bleiker Mendoza – Kryvbas de Ucrania
  • Jhon Murillo – América de Cali de Colombia
  • Matías Lacava – Ulsan HD de Japón.

Delanteros

  • Salomón Rondón – Real Oviedo de España
  • Josef Martínez – SJ Earthquakes de Estados Unidos
  • Kevin Kelsy – Portland Timbers de Estados Unidos.

PUEDES VER: ¿FIFA restará 7 puntos a Bolivia? El escándalo por doping que sacude las Eliminatorias 2026 en el tramo final

lr.pe

¿Cuándo juega la Vinotinto por Eliminatorias 2025?

La Vinotinto juega con Argentina el 4 de septiembre de 2025. El partido comienza a las 7.30 p. m. de Venezuela. Tras visitar a la Albiceleste, el equipo de Fernando Batista chocará contra Colombia 9 de septiembre a partir de las 7.30 p. m.

¿Cómo va Venezuela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias?

Hasta ahora, Venezuela va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Los criollos acumulan 18 unidades (una más que Bolivia y cuatro menos que Colombia) y tiene una diferencia de gol de -4.

Si las Eliminatorias llegaran a su fin el día de hoy, la Vinotinto disputaría el repechaje mundialista por primera vez en toda su historia. Sin embargo, puede clasificar de forma directa si alcanza la sexta casilla.

Notas relacionadas
Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

Revelan el firme motivo por el que Christian Cueva no habría sido convocado a la selección peruana: "No lo quieren porque..."

LEER MÁS
¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026

¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Convocados de la selección peruana: lista confirmada de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

Convocados de la selección peruana: lista confirmada de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

Reimond Manco respalda a Alex Valera y revela el posible motivo por el que se alejó de la selección peruana: “Lo mantiene dentro de siete llaves”

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

Filtran video de Pedro Aquino poniéndose la camiseta de Universitario tras el clásico ante Alianza Lima: Archimbaud tuvo peculiar reacción

LEER MÁS
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Periodista chileno afirma que la U. de Chile confía en enfrentar a Alianza Lima tras fallo de Conmebol: "Ya cotiza vuelos a Perú"

Periodista chileno afirma que la U. de Chile confía en enfrentar a Alianza Lima tras fallo de Conmebol: "Ya cotiza vuelos a Perú"

LEER MÁS
¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota