La Vinotinto sorprende con su convocatoria para quitarle el cupo directo a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026
¡El último baile para la Vinotinto! Venezuela tiene pie y medio en el repechaje mundialista, así que no se guardará ninguna de sus armas. Un total 32 de jugadores y 3 delanteros fueron incluidos en la convocatoria de Batista.
Termina la espera para la Vinotinto. La selección de Venezuela ya confirmó su convocatoria con miras a los juegos contra Colombia y Argentina por la última fecha doble de Eliminatorias 2026. Una victoria ante la Albiceleste o los cafeteros puede asegurar el repechaje. Sin embargo, El elenco de Fernando Batista aún sueña con el cupo directo al Mundial.
Para disputar el primer mundial de su historia, la selección venezolana necesita sumar puntaje perfecto y mejorar la diferencia de gol. No obstante, esta tarea no será nada sencilla, ya que Colombia, que llega golpeada, enfrentará a Bolivia en condición de local. Además, la Vinotinto tendrá que viajar hasta Buenos Aires, donde buscará un golpazo ante la Scaloneta.
Convocatoria de la Vinotinto vs Argentina y Colombia por Eliminatorias 2026
Esta es la convocatoria de la Vinotinto para los juegos contra Argentina y Colombia por el cierre de las Eliminatorias:
Arqueros
- Rafael Romo – Universidad Católica de Ecuador
- Wuilker Faríñez – Águilas Doradas de Colombia
- Cristopher Varela – Deportivo La Guaira
- Alain Baroja – Club Always Ready de Bolivia.
Defensores
- Jon Aramburu – Real Sociedad de España
- Alexander González – Emelec de Ecuador
- Jhon Chancellor – Universidad Católica de Ecuador
- Wilker Ángel – Juventude de Brasil
- Josua Mejías – Debreceni VSC de Hungría
- Carlos Vivas – La Equidad de Colombia
- Miguel Navarro – Talleres de Córdoba de Argentina
- Ronald Hernández – Atlanta United FC de Estados Unidos
- Nahuel Ferraresi – Sao Paulo de Brasil
- Christian Makoun – PFC Levski Sofía de Bulgaria.
Mediocampistas
- Carlos Faya – Deportivo La Guaira
- José Martínez – Corinthians de Brasil
- Tomás Rincón – Santos FC de Brasil
- Cristian Cásseres – Toulouse FC de Francia
- Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga de Colombia
- Daniel Pereira – Austin FC de Estados Unidos
- Jorge Yriarte – WKS Śląsk Wrocław de Polonia
- Eduard Bello – Universidad Católica de Ecuador
- Telasco Segovia – Inter Miami CF de Estados Unidos
- David Martínez – Los Angeles FC de Estados Unidos
- Jefferson Savarino – Botafogo de Brasil
- Yeferson Soteldo – Fluminense de Brasil
- Bleiker Mendoza – Kryvbas de Ucrania
- Jhon Murillo – América de Cali de Colombia
- Matías Lacava – Ulsan HD de Japón.
Delanteros
- Salomón Rondón – Real Oviedo de España
- Josef Martínez – SJ Earthquakes de Estados Unidos
- Kevin Kelsy – Portland Timbers de Estados Unidos.
¿Cuándo juega la Vinotinto por Eliminatorias 2025?
La Vinotinto juega con Argentina el 4 de septiembre de 2025. El partido comienza a las 7.30 p. m. de Venezuela. Tras visitar a la Albiceleste, el equipo de Fernando Batista chocará contra Colombia 9 de septiembre a partir de las 7.30 p. m.
¿Cómo va Venezuela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias?
Hasta ahora, Venezuela va en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Los criollos acumulan 18 unidades (una más que Bolivia y cuatro menos que Colombia) y tiene una diferencia de gol de -4.
Si las Eliminatorias llegaran a su fin el día de hoy, la Vinotinto disputaría el repechaje mundialista por primera vez en toda su historia. Sin embargo, puede clasificar de forma directa si alcanza la sexta casilla.