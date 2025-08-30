[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos
Liga los resultados del 5y6 de Valencia HOY EN VIVO. Que no se te pasen los ganadores, órdenes de llegada y dividendos que corresponden a las carreras válidas y no válidas del sábado en Carabobo, Venezuela.
Todos los resultados del 5y6 del Hipódromo de Valencia hoy, sábado 30 de agosto, los puedes ver por el canal de YouTube del Hinava. El óvalo carabobeño también cuenta con dividendos muy generosos: el público apostador aguarda que se rompa el monto récord de 19.968.100 bolívares. Mientras que los ganadores de la primera parte del programa se darán a conocer a partir de la 1.15 p. m., el juego de las mayorías iniciará a las 2.50 p. m.
En total, se disputarán nueve competencias de caballos. Asimismo, está programada la copa Huracán Sí para ejemplares de tres y más años en Venezuela. Todos los órdenes de llegada y dividendos serán publicados en las redes sociales del Hinava. La República te trae los resultados del 5y6 del Hipódromo de Valencia hoy vía YouTube.
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia hoy, 30 de agosto: ganadores de las carreras
- Primera carrera: 1.15 p. m.
- Segunda carrera: 1.40 p. m.
- Tercera carrera: 2.05 p. m.
- Primera válida: 2.50 p. m.
- Segunda válida: 3.15 p. m.
- Tercera válida: 3.40 p. m.
- Cuarta válida: 4.05 p. m.
- Quinta válida: 4.30 p. m.
- Sexta válida: 4.55 p. m.
Inscritos en Valencia del sábado 30 de agosto
Te presentamos el PDF de inscritos en Valencia. Vayas o no vayas al hipódromo, es importante que este documento a la mano, ya que contiene los nombres de los caballos, las numeraciones, premios, condiciones, horarios y demás detalles de la jornada.
- Inscritos en Valencia: https://files.fm/u/xfnkyddjhn.
¿Qué caballos fueron retirados de Valencia?
Ningún caballo ha sido retirado de las carreras de Valencia del sábado.