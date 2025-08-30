HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica
MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica     
Deportes

[Hinava] Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, 30 de agosto: transmisión de las carreras de caballos por INH, retirados e inscritos

Liga los resultados del 5y6 de Valencia HOY EN VIVO. Que no se te pasen los ganadores, órdenes de llegada y dividendos que corresponden a las carreras válidas y no válidas del sábado en Carabobo, Venezuela.

El canal de YouTube del Hinava pasa las 6 carreras del 5y6 del Hipódromo de Valencia.
El canal de YouTube del Hinava pasa las 6 carreras del 5y6 del Hipódromo de Valencia.

Todos los resultados del 5y6 del Hipódromo de Valencia hoy, sábado 30 de agosto, los puedes ver por el canal de YouTube del Hinava. El óvalo carabobeño también cuenta con dividendos muy generosos: el público apostador aguarda que se rompa el monto récord de 19.968.100 bolívares. Mientras que los ganadores de la primera parte del programa se darán a conocer a partir de la 1.15 p. m., el juego de las mayorías iniciará a las 2.50 p. m.

En total, se disputarán nueve competencias de caballos. Asimismo, está programada la copa Huracán Sí para ejemplares de tres y más años en Venezuela. Todos los órdenes de llegada y dividendos serán publicados en las redes sociales del Hinava. La República te trae los resultados del 5y6 del Hipódromo de Valencia hoy vía YouTube.

Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia hoy, 30 de agosto: ganadores de las carreras

  • Primera carrera: 1.15 p. m.
  • Segunda carrera: 1.40 p. m.
  • Tercera carrera: 2.05 p. m.
  • Primera válida: 2.50 p. m.
  • Segunda válida: 3.15 p. m.
  • Tercera válida: 3.40 p. m.
  • Cuarta válida: 4.05 p. m.
  • Quinta válida: 4.30 p. m.
  • Sexta válida: 4.55 p. m.

Inscritos en Valencia del sábado 30 de agosto

Te presentamos el PDF de inscritos en Valencia. Vayas o no vayas al hipódromo, es importante que este documento a la mano, ya que contiene los nombres de los caballos, las numeraciones, premios, condiciones, horarios y demás detalles de la jornada.

¿Qué caballos fueron retirados de Valencia?

Ningún caballo ha sido retirado de las carreras de Valencia del sábado.

Notas relacionadas
Datos de hoy La Rinconada, 31 de agosto: pronósticos hípicos de las carreras de caballos, favoritos de la cátedra R33 y traqueos del INH

Datos de hoy La Rinconada, 31 de agosto: pronósticos hípicos de las carreras de caballos, favoritos de la cátedra R33 y traqueos del INH

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, 24 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, resumen, pizarra y órdenes de llegada de la R32, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, 24 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, resumen, pizarra y órdenes de llegada de la R32, según el INH

LEER MÁS
¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva sorprende y elige entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

Christian Cueva sorprende y elige entre pan con chicharrón y plato de Ecuador que compiten en 'Mundial De Desayunos': "Reconozco que..."

LEER MÁS
Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

Compañero de Piero Quispe le manda fuerte mensaje tras posible marcha de Pumas: "Tiene que madurar"

LEER MÁS
¿Qué pasó con Carlos Zambrano y por qué el defensor de Alianza Lima no entrena con la selección peruana para el partido contra Uruguay?

¿Qué pasó con Carlos Zambrano y por qué el defensor de Alianza Lima no entrena con la selección peruana para el partido contra Uruguay?

LEER MÁS
Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

Alexander Callens podría retirarse del fútbol: AEK Athenas le ofrece un nuevo rol tras problemas en el corazón

LEER MÁS
Real Madrid vs RCD Mallorca EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y dónde ver el juego desde el Santiago Bernabéu

Real Madrid vs RCD Mallorca EN VIVO por LaLiga EA Sports: hora y dónde ver el juego desde el Santiago Bernabéu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota