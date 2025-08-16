Resultados 5y6 de Valencia sábado 16 de agosto por Hinava: ganadores de las carreras, orden de llegada y dónde ver el Clásico Ciudad de Valencia
Este sábado 16 de agosto disfruta en vivo de todas las competencias a través de INH TV, canal disponible en todo el territorio nacional, y consulta aquí los resultados del 5y6 en Venezuela.
El Hipódromo Nacional de Valencia celebra su jornada 16 con varias pruebas perfectas para armar tu jugada del 5y6. Revisa en este espacio los resultados al instante y sigue la transmisión en vivo por INH TV, señal habilitada en toda Venezuela.
5y6 Valencia EN VIVO HOY, 16 de agosto: transmisión de las carreras de caballos
¿A qué hora empiezan las carreras de Valencia hoy?
A la 1.15 p. m. darán inicio las carreras en Valencia de hoy.
Resultados 5y6 Valencia del 16 de agosto: ganadores de las carreras de caballos
- Primera no válida: -
- Segunda no válida: -
- Tercera no válida: -
- Primera válida: -
- Segunda válida: -
- Tercera válida: -
- Cuarta válida: -
- Quinta válida: -
- Sexta válida: -
Inscritos en Valencia del 16 de agosto: caballos y jinetes de las carreras
Puedes revisar el listado completo de participantes en Valencia ingresando a este enlace: (https://files.fm/u/hu36wquqvw). El documento en formato PDF ofrece todos los detalles de la jornada hípica, incluyendo nombres de los caballos, numeración, premios, condiciones de cada prueba, modalidades de apuesta, distancias, entrenadores y más datos clave.
¿Dónde ver las carreras de Valencia EN VIVO?
Las competencias desde Valencia se transmiten en vivo para toda Venezuela a través del canal de YouTube del Hinava.