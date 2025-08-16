HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Resultados 5y6 de Valencia sábado 16 de agosto por Hinava: ganadores de las carreras, orden de llegada y dónde ver el Clásico Ciudad de Valencia

Este sábado 16 de agosto disfruta en vivo de todas las competencias a través de INH TV, canal disponible en todo el territorio nacional, y consulta aquí los resultados del 5y6 en Venezuela.

El 5y6 de Valencia corre a partir de las 2.50 p. m. Foto: composición LR/Hinava
El 5y6 de Valencia corre a partir de las 2.50 p. m. Foto: composición LR/Hinava

El Hipódromo Nacional de Valencia celebra su jornada 16 con varias pruebas perfectas para armar tu jugada del 5y6. Revisa en este espacio los resultados al instante y sigue la transmisión en vivo por INH TV, señal habilitada en toda Venezuela.

5y6 Valencia EN VIVO HOY, 16 de agosto: transmisión de las carreras de caballos

10:37
16/8/2025

¿A qué hora empiezan las carreras de Valencia hoy?

A la 1.15 p. m. darán inicio las carreras en Valencia de hoy.

lr.pe

Resultados 5y6 Valencia del 16 de agosto: ganadores de las carreras de caballos

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos en Valencia del 16 de agosto: caballos y jinetes de las carreras

Puedes revisar el listado completo de participantes en Valencia ingresando a este enlace: (https://files.fm/u/hu36wquqvw). El documento en formato PDF ofrece todos los detalles de la jornada hípica, incluyendo nombres de los caballos, numeración, premios, condiciones de cada prueba, modalidades de apuesta, distancias, entrenadores y más datos clave.

¿Dónde ver las carreras de Valencia EN VIVO?

Las competencias desde Valencia se transmiten en vivo para toda Venezuela a través del canal de YouTube del Hinava.

