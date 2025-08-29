HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué pasó con Carlos Zambrano y por qué el defensor de Alianza Lima no entrena con la selección peruana para el partido contra Uruguay?

La selección peruana viajará a Montevideo el 30 de agosto para su partido de Eliminatorias contra Uruguay, programado para el 4 de septiembre en el Estadio Centenario.

Carlos Zambrano no se encuentra con la selección por temas personales.
Carlos Zambrano no se encuentra con la selección por temas personales.

Carlos Zambrano no entrenó con la selección peruana en la Videna y generó sorpresa en el cuarto día de trabajos bajo la dirección de Óscar Ibáñez. Sin embargo, la ausencia del defensor de Alianza Lima no se debió a una lesión ni a un problema físico: salió del país por motivos personales con la autorización del comando técnico y recién se sumará a la delegación en Montevideo.

La información fue confirmada por la periodista Darinka Zumaeta, quien precisó que el 'León' ya había coordinado su viaje con el entrenador nacional. De esta manera, el zaguero se reincorporará directamente en Uruguay, donde la 'Blanquirroja' iniciará sus prácticas en el campo de entrenamiento de Peñarol junto a los convocados que militan en el extranjero.

¿Cuándo viajará la selección peruana para enfrentar a Uruguay?

El plantel peruano viajará este sábado 30 de agosto rumbo a Montevideo, al promediar las 3:30 p.m., para preparar el duelo de Eliminatorias ante Uruguay. El encuentro se disputará el jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario, donde Ibáñez tendrá que definir la oncena titular. Por ahora, solo está asegurada la presencia de Pedro Gallese en el arco y algunos nombres en defensa.

Nuevo rumbo? Carlos Zambrano reveló que esta en conversaciones con Sport Boys | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

Carlos Zambrano se integrará a la selección peruana cuando el equipo esté en Uruguay.

En su última visita a la capital uruguaya por Clasificatorias, Perú cayó 1-0 con gol de Giorgian De Arrascaeta en el proceso rumbo a Qatar 2022. Esta vez, con el camino al Mundial 2030 en sus últimos capítulos, la Selección intentará sumar puntos y cerrar la fecha doble con dignidad, culminando frente a Paraguay en Lima.

