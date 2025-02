El fútbol peruano vive momentos de incertidumbre tras conocerse que Alexander Callens sufre una alteración cardíaca, lo que encendió las alarmas en su club, el AEK Atenas, y en la selección peruana. El defensor, pieza clave en la zaga nacional y uno de los pilares en el cuadro griego, se encuentra bajo estricto monitoreo médico debido a la gravedad de su condición, que podría poner en riesgo su carrera profesional.

Desde Grecia, medios locales informaron que Callens se someterá a un extenso período de reposo para evaluar su evolución antes de recibir el alta deportiva. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y el entorno futbolístico, ya que las afecciones cardíacas en los deportistas pueden representar un peligro latente si no se tratan con el debido cuidado.

El mal cardíaco de Alexander Callens requiere de mucho cuidado

El AEK Atenas confirmó que Alexander Callens fue diagnosticado con una alteración cardíaca tras haber sufrido una infección viral en enero. Según el informe médico, esta condición afecta el funcionamiento de su corazón, por lo que necesita un descanso absoluto de al menos tres meses, período tras el cual se reevaluará su situación.

El periodista Giorgos Tsakiris informó en enwsi.gr, página web dedicada al AEK, el difícil momento por el que atraviesa el exdefensor del Sport Boys. “Está pasando por su propio momento difícil después del problema de salud que plaga su corazón. Para empezar, es bueno que lo haya encontrado y que todos los que lo necesitaban lo hayan notado temprano, ya que lamentablemente hemos visto a bastante gente abandonar el estadio y es imposible no pensar en ese pensamiento en particular”, escribió.

“El problema es grave, el internacional peruano está pasando por muchas cosas y debe esperar para ver lo más importante, si vuelve a la acción y no pone fin anticipadamente a su carrera. Porque el corazón siempre es un asunto serio”, añadió Tsakiris.

Finalmente, dio sus buenos deseos para que Callens se recupere favorablemente. “Aquí hay un solo deseo, que dentro de tres meses, en el nuevo examen, el problema pase y su corazón sea de piedra para poder volver a jugar al fútbol, ​​volver a vestir la camiseta amarilla y negra, ¡pero también la de su país! Todas nuestras oraciones estarán con Callens”, puntualizó.

Alexander Callens se pronunció tras conocer su diagnóstico

Semanas atrás, a través de sus redes sociales, Alexander Callens compartió un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores y compañeros de equipo. El zaguero expresó su tristeza por no poder estar en las próximas convocatorias de la selección peruana y aseguró que seguirá todas las recomendaciones médicas para volver con la mejor forma posible.

“Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!”, posteó en Instagram.

A pesar de la incertidumbre, los especialistas coinciden en que la prioridad debe ser su recuperación. El equipo médico del AEK Atenas seguirá evaluando su evolución durante los próximos meses antes de tomar una decisión definitiva sobre su regreso a las canchas. Por ahora, Callens permanecerá en reposo absoluto y bajo vigilancia constante para evitar cualquier tipo de complicación adicional.