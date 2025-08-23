HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Español

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

En el Estadio Carlos Tartiere, Real Madrid y Real Oviedo jugarán por la fecha 2 de la liga española. Conoce AQUÍ el horario, canales de TV, alineaciones y pronósticos del choque.

Real Madrid viene de ganar y Real Oviedo viene de perder. Foto: AFP
Real Madrid viene de ganar y Real Oviedo viene de perder. Foto: AFP

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO Y EN DIRECTO por LaLiga de España? El cotejo está programado para jugarse este domingo 24 de agosto desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Carlos Tartiere y será transmitido por ESPN y Disney Plus, en todo Sudamérica. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con toda la previa y las principales incidencias.

En la primera fecha, Real Madrid se impuso por la mínima diferencia ante Osasuna. Kylian Mbappé fue el encargado de anotar desde los doce pasos. Por otro lado, Real Oviedo, que esta temporada ascendió a la primera división de España, viene de perder 2-0 ante Villarreal.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo?

En Perú, el partido entre Real Madrid vs Real Oviedo por la liga española comenzará desde las 2.30 p. m. (hora peruana).

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 4.30 p. m.
  • España: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo?

En Sudamérica, el cotejo entre Real Madrid vs Real Oviedo será transmitido por ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. Conoce la guía de canales que televisará este choque en otros países:

  • España: DAZN, Movistar+ (Movistar LaLiga) y Amazon Prime Video
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN+ y fuboTV.

Real Madrid vs Real Oviedo: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para esta jornada de LaLiga EA Sports.

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Militão, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Güler, Brahim, Mbappé y Vinícius.
  • Real Oviedo: Escandell, Costas, Dedondecker, Calvo, Nacho Vidal, Sibo, Ilic, Alhassane, Hassan, Chaira y Rondón.

¿Cómo ver Real Madrid vs Real Oviedo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs Real Oviedo por internet, puedes sintonizar la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En el caso de que no puedas ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE vía La República Deportes.

