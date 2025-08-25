HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Ricardo Gareca sorprende y habla claro al elegir entre Perú y Chile: "No hay duda"

El ‘Tigre’ estuvo de invitado en Enfocados y, entre anécdotas y confesiones, dejó una respuesta contundente al tener que elegir entre las dos selecciones que dirigió. Además, reveló detalles sobre su salida de la Bicolor.

Gareca sorprende al elegir entre Perú y Chile en 'Enfocados' de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR
Gareca sorprende al elegir entre Perú y Chile en 'Enfocados' de Jefferson Farfán. Foto: Composición LR

El inicio de la cuarta temporada de Enfocados se dio por todo lo alto con un gran invitado. El podcast, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conocido por reunir semana a semana a figuras del fútbol, tuvo en esta ocasión a uno de los técnicos más recordados de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca fue el elegido para sentarse en el sillón de los exfutbolistas. Durante una extensa conversación, el ‘Tigre’ habló de su paso por clubes y selecciones como estratega, además de varias anécdotas con jugadores. Sin embargo, uno de los momentos finales de la entrevista, el argentino fue con consultado por su país favorito, lo que causó curiosidad entre los conductores por su peculiar respuesta.

PUEDES VER Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

lr.pe

Ricardo Gareca se decide entre Perú y Chile

En la secuencia ‘Dame que te doy’, donde los invitados deben escoger entre dos opciones, Jefferson Farfán lanzó la pregunta: “Una más ¿Perú o Chile?”. Gareca, sin pensarlo, eligió a Perú y lo justificó recordando todas las cosas que pasó durante más siete años teniendo el cargo de entrenador en Universitario y, sobre todo, con la Selección Peruana, a la que llevó al Mundial después de 36 años.

“Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, pero no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", sostuvo.

PUEDES VER Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

lr.pe

Gareca explica las razones de su salida de la Bicolor

En otro momento, se refirió a su salida de la Selección Peruana. Aseguró que su intención era continuar, pero señaló que las condiciones planteadas y las formas no fueron de su agrado, lo que finalmente lo llevó a dar por terminada su etapa como técnico de la Bicolor.

"Porque no se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía la intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba de todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF. Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones", concluyó.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

Ricardo Gareca aclaró la verdad acerca de su 'fobia' al color verde por cábala: "Se magnificó"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

Ricardo Gareca como nunca antes lo viste con Jefferson Farfán: reveló que pudo llegar a Alianza Lima y vaciló a su defensa en Perú

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

LEER MÁS
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada hoy, 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 o 6 aciertos en las carreras

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota