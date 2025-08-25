El inicio de la cuarta temporada de Enfocados se dio por todo lo alto con un gran invitado. El podcast, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conocido por reunir semana a semana a figuras del fútbol, tuvo en esta ocasión a uno de los técnicos más recordados de la Selección Peruana.

Ricardo Gareca fue el elegido para sentarse en el sillón de los exfutbolistas. Durante una extensa conversación, el ‘Tigre’ habló de su paso por clubes y selecciones como estratega, además de varias anécdotas con jugadores. Sin embargo, uno de los momentos finales de la entrevista, el argentino fue con consultado por su país favorito, lo que causó curiosidad entre los conductores por su peculiar respuesta.

Ricardo Gareca se decide entre Perú y Chile

En la secuencia ‘Dame que te doy’, donde los invitados deben escoger entre dos opciones, Jefferson Farfán lanzó la pregunta: “Una más ¿Perú o Chile?”. Gareca, sin pensarlo, eligió a Perú y lo justificó recordando todas las cosas que pasó durante más siete años teniendo el cargo de entrenador en Universitario y, sobre todo, con la Selección Peruana, a la que llevó al Mundial después de 36 años.

“Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, pero no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", sostuvo.

Gareca explica las razones de su salida de la Bicolor

En otro momento, se refirió a su salida de la Selección Peruana. Aseguró que su intención era continuar, pero señaló que las condiciones planteadas y las formas no fueron de su agrado, lo que finalmente lo llevó a dar por terminada su etapa como técnico de la Bicolor.

"Porque no se dieron las formas, yo hablaba con (Agustín) Lozano y él tenía la intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba de todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF. Entonces yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar, (Agustín) Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las cuales eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron las formas y di por terminadas las negociaciones", concluyó.