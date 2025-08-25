El empate entre Universitario y Alianza Lima en el Monumental por el Torneo Clausura 2025 dejó una fuerte polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera. En el primer tiempo, ambos jugadores tuvieron un tenso cruce de palabras y fueron amonestados. Pero todo no quedó en el campo. Tras el partido, el 'Pirata' mostró su incomodidad por la actitud del atacante nacional y lo acusó de no querer jugar con la selección peruana. Por su parte, Valera intentó poner paños fríos a la situación y aseguró que lo ocurrido fue algo del momento. Este lunes 25, en rueda de prensa desde la Videna, el técnico Óscar Ibáñez negó que el futbolista de la 'U' se haya negado a vestir los colores de la Bicolor.

"Es normal en este tipo de partidos, de clásico, que se juegan muchas cosas y todos quieren ganar, que quede algún rezago de alguna situación. Hoy nos preocupa y nos ocupa la selección, estamos enfocados en lo que viene. La práctica ha sido buena. En cuanto a lo de Álex, lo aclaré en la primera conferencia que tuve acá, Valera tenían un tema familiar entendible y por esa situación no pudo venir. Después no se negó, en la segunda no lo citamos nosotros y en esta citación hablé previamente con él para saber si había podido resolver su tema. Me dijo que sí y lo llamamos, es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, es goleador, es lógico que esté aquí en la selección. Este tipo de situación ya quedó zanjado en su momento, así que contento de tenerlos acá", declaró en conferencia de prensa este lunes, tras el inicio de los entrenamientos pensando en el cierre de las Eliminatorias 2026.