¿A qué hora juega Liverpool vs Bournemouth HOY EN VIVO por el arranque de la Premier League?

Liverpool y Bournemouth abren el telón de la nueva temporada en la Premier League. A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), reds y cherries se enfrentan en el estadio Anfield, por la jornada 1 del campeonato inglés. El partido será transmitido a través del canal ESPN y vía Disney Plus por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto, revisar las alineaciones y verificar el marcador con la previa de La República.

Luego de su tropiezo en la Community Shield ante el Crystal Palace, Liverpool busca reivindicarse. El equipo dirigido por Arne Slot se estrena en la liga inglesa con un juego en casa frente al modesto Bourneomouth, cruce que se le presenta a priori como de trámite.

Los reds presentan varias novedades en su plantel a diferencia de la campaña anterior: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez son los fichajes realizados en el más reciente mercado de pases. En contraste, Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz y Darwin Núñez aparecen como las principales bajas tras ser vendidos. Además, el puesto de Diogo Jota quedó vacante tras su sensible fallecimiento.

¿A qué hora juega Liverpool vs Bournemouth?

En territorio peruano, el partido Liverpool vs Bournemouth se podrá seguir desde las 2.00 p. m.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs Bournemouth?

Si quieres ver por TV el Liverpool vs Bournemouth, sintoniza la señal del canal ESPN en Sudamérica.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Caliente TV

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Universo, USA.

Pronóstico de Liverpool vs Bournemouth

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Liverpool es claro favorito para vencer a Bournemouth.

Betsson: gana Liverpool (1,29), empate (6,50), gana Bournemouth (9,10)

Betano: gana Liverpool (1,34), empate (6,20), gana Bournemouth (8,50)

Bet365: gana Liverpool (1,29), empate (6,50), gana Bournemouth (8,50)

1XBet: gana Liverpool (1,33), empate (6,16), gana Bournemouth (9,15)

Coolbet: gana Liverpool (1,32), empate (6,40), gana Bournemouth (9,30)

Doradobet: gana Liverpool (1,30), empate (6,00), gana Bournemouth (9,00).

Alineaciones probables de Liverpool vs Bournemouth

Estos son los posibles equipos titulares de Liverpool y Bournemouth para el arranque de la Premier League.

Liverpool : Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitiké.

: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitiké. Bournemouth: Djordje Petrovic; Julián Araujo, Marcos Senesi, James Hill, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Anthony Semenyo, Marcus Tavernier, Justin Kluivert; y Evanilson.

Historial reciente de Liverpool vs Bournemouth

Así quedaron los cinco últimos Liverpool vs Bournemouth por Premier League y EFL Cup.