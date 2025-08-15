HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿A qué hora juega Liverpool vs Bournemouth HOY EN VIVO por el arranque de la Premier League?

En Anfield, el vigente campeón de Inglaterra inicia la defensa de su título con un renovado plantel. El canal ESPN televisará el compromiso.

Liverpool lleva 4 victorias consecutivas sobre Bournemouth por Premier League. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR
Liverpool lleva 4 victorias consecutivas sobre Bournemouth por Premier League. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Liverpool y Bournemouth abren el telón de la nueva temporada en la Premier League. A partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), reds y cherries se enfrentan en el estadio Anfield, por la jornada 1 del campeonato inglés. El partido será transmitido a través del canal ESPN y vía Disney Plus por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto, revisar las alineaciones y verificar el marcador con la previa de La República.

Luego de su tropiezo en la Community Shield ante el Crystal Palace, Liverpool busca reivindicarse. El equipo dirigido por Arne Slot se estrena en la liga inglesa con un juego en casa frente al modesto Bourneomouth, cruce que se le presenta a priori como de trámite.

PUEDES VER: Liverpool no pudo ganar el primer título de la temporada: cayó en penales ante Crystal Palace por la Community Shield

lr.pe

Los reds presentan varias novedades en su plantel a diferencia de la campaña anterior: Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez son los fichajes realizados en el más reciente mercado de pases. En contraste, Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz y Darwin Núñez aparecen como las principales bajas tras ser vendidos. Además, el puesto de Diogo Jota quedó vacante tras su sensible fallecimiento.

¿A qué hora juega Liverpool vs Bournemouth?

En territorio peruano, el partido Liverpool vs Bournemouth se podrá seguir desde las 2.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs Bournemouth?

Si quieres ver por TV el Liverpool vs Bournemouth, sintoniza la señal del canal ESPN en Sudamérica.

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: Caliente TV
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Universo, USA.

Pronóstico de Liverpool vs Bournemouth

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Liverpool es claro favorito para vencer a Bournemouth.

  • Betsson: gana Liverpool (1,29), empate (6,50), gana Bournemouth (9,10)
  • Betano: gana Liverpool (1,34), empate (6,20), gana Bournemouth (8,50)
  • Bet365: gana Liverpool (1,29), empate (6,50), gana Bournemouth (8,50)
  • 1XBet: gana Liverpool (1,33), empate (6,16), gana Bournemouth (9,15)
  • Coolbet: gana Liverpool (1,32), empate (6,40), gana Bournemouth (9,30)
  • Doradobet: gana Liverpool (1,30), empate (6,00), gana Bournemouth (9,00).

PUEDES VER: Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

lr.pe

Alineaciones probables de Liverpool vs Bournemouth

Estos son los posibles equipos titulares de Liverpool y Bournemouth para el arranque de la Premier League.

  • Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitiké.
  • Bournemouth: Djordje Petrovic; Julián Araujo, Marcos Senesi, James Hill, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Anthony Semenyo, Marcus Tavernier, Justin Kluivert; y Evanilson.

Historial reciente de Liverpool vs Bournemouth

Así quedaron los cinco últimos Liverpool vs Bournemouth por Premier League y EFL Cup.

  • Bournemouth 0-2 Liverpool | 01.02.25
  • Liverpool 3-0 Bournemouth | 21.09.24
  • Bournemouth 0-4 Liverpool | 21.01.24
  • Bournemouth 1-2 Liverpool | 01.11.23
  • Liverpool 3-1 Bournemouth | 19.08.23.
