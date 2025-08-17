HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY, 17 de agosto: inscritos en la R31, transmisión de INH y retirados de las carreras

Atento a los resultados del 5y6 de La Rinconada EN VIVO por INH TV. Un total de 12 carreras de caballos van a disputarse este domingo. Se espera un nuevo monto récord en la reunión número 31 del año.

Los resultados, dividendos y ganadores del 5y6 de La Rinconada se publican a la vez.
Los resultados, dividendos y ganadores del 5y6 de La Rinconada se publican a la vez. | Foto: composición LR/INH

Liga los resultados del 5y6 del Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 17 de agosto. Las señales de INH TV y TVES transmitirán todas las carreras de caballos a partir de la 1.00 p. m. de Venezuela. Entretanto, los ganadores del juego de las mayorías se definirán luego de las 3.30 p. m. en Caracas.

Previo al inicio de la reunión 31, hay tres ejemplares retirados de la jornada. La expectativa está puesta en el pasatiempo nacional, debido a que este no deja de romper el monto récord. Recientemente, dicha modalidad pagó 108.764.220 bolívares, cifra que podría ser superada. Que no se te pasen los resultados del 5y6 del Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY.

Resultados 5y6 Hipódromo La Rinconada EN VIVO HOY: inscritos del 17 de agosto

Descarga y ten la mano el PDF de inscritos en La Rinconada. Este documento te será muy útil si vas al hipódromo. Sin embargo, si verás las carreras en casa, también es conveniente que lo revises, debido a que contiene los nombres y numeraciones de los ejemplares. Del mismo modo, estarán las condiciones, distancias y premios.

¿Qué caballos fueron retirados de La Rinconada este domingo 17 de agosto?

  • Cuarta carrera: Mr. Keating (7) fue retirado tras una hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio
  • Novena carrera: Brisa del Valle (6) fue retirada por hemoparásitos
  • Novena carrera: Guillermina (8) fue retirada por la presencia de moco en la tráquea.

Resultados La Rinconada: ganadores de la R31

  • Carrera 1: 1.00 p. m.
  • Carrera 2: 1.25 p. m.
  • Carrera 3: 1.50 p. m.
  • Carrera 4: 2.15 p. m.
  • Carrera 5: 2.40 p. m.
  • Carrera 6: 3.05 p. m.
  • Primera válida: 3.30 p. m.
  • Segunda válida: 3.55 p. m.
  • Tercera válida: 4.20 p. m.
  • Cuarta válida: 4.45 p. m.
  • Quinta válida: 5.10 p. m.
  • Sexta válida: 5.35 p. m.
