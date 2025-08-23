HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Datos última hora para La Rinconada este domingo 24 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos hípicos y caballos fijos

Ten a la mano lápiz y papel para anotar los datos de última hora de La Rinconada del 24 de agosto. Con los pronósticos del 5y6 de Gaceta Hípica, tienes mayores probabilidades de asegurar 6 aciertos en tu cuadro.

Gaceta Hípica, Fusión Hípica, Hernández Vignieri y demás especialistas publicaron sus datos de última hora para La Rinconada.
Si juegas el 5y6, es importante que uses los datos de última hora para La Rinconada de este domingo 24 de agosto. Obtener seis aciertos en el juego de las mayorías es la gran obsesión del público, ya que el monto sellado parece no tener techo. Sin embargo, esta modalidad es realmente complicada: pocas personas pueden llevarte el dividendo más jugoso.

Para ello, diversos retrospectos y especialistas en hipismo publican sus datos de última hora para La Rinconada. Previo al inicio de la reunión 32 del año, José Gregorio Hernández Vignieri va por dos líneas en la segunda y quinta válida. Mientras tanto, José Luis D'Angelo Durán también tiene a una su gran favorito en la tercera carrera del 5y6.

lr.pe

Datos de última hora para La Rinconada este domingo 24 de agosto

Gaceta Hípica

  • Primera válida: 7 8 13
  • Segunda válida: 4 2 6
  • Tercera válida: 4 9 10
  • Cuarta válida: 11 4 6
  • Quinta válida: 2 10 6
  • Sexta válida: 4 8 5.

Línea Brava de José Gregorio Hernández Vignieri

  • Primera válida: 7 2 8 13
  • Segunda válida: 6 (línea)
  • Tercera válida: 4 5 8 10
  • Cuarta válida: 11 5 9 14
  • Quinta válida: 2 (línea)
  • Sexta válida: 3 4 8 9

José Luis D'Angelo Durán

  • Primera válida: 7 8 6 10 2
  • Segunda válida: 2 6 7 4
  • Tercera válida: 4 (línea) 10 8 9
  • Cuarta válida: 11 10 4 5
  • Quinta válida: 2 10 8
  • Sexta válida: 4 5 8 1.

Fusión Hípica

Gabriel Viña

  • Primera válida: 2 7 8
  • Segunda válida: 2 4
  • Tercera válida: 4 5 9 10
  • Cuarta válida: 6 10 11
  • Quinta válida: 9 (línea)
  • Sexta válida: 1 4 5.

James Lombano

  • Primera válida: 2 7 8 13
  • Segunda válida: 2 6
  • Tercera válida: 2 4 10
  • Cuarta válida: 6 11
  • Quinta válida: 9 (línea)
  • Sexta válida: 3 5 6 9.

Manuel Caricipe

  • Primera válida: 2 7 11
  • Segunda válida: 2 (línea)
  • Tercera válida: 4 9 10
  • Cuarta válida: 11 14
  • Quinta válida: 2 9 10
  • Sexta válida: 1 4 5 8.

Traqueos en La Rinconada para este domingo 24 de agosto

¿Cuáles son los retirados de La Rinconada del 24 de agosto?

  • Carrera 12: Don Mario (3) es retirado por una claudicación de los miembros anteriores.
