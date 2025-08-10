HOYSuscripcion LR Focus

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Disfruta la TRANSMISIÓN ONLINE del 5y6 desde el Hipódromo La Rinconada HOY EN VIVO. Revisa los ganadores del juego de las mayorías y descubre los resultados y posiciones finales de las 12 carreras programadas.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composición LR/INH

Consulta los resultados del 5y6 La Rinconada este domingo 10 de agosto, en transmisión EN VIVO del INH. Desde la 1.00 p. m. dará inicio la reunión número 30 del año en el principal hipódromo de Venezuela. Además de la señal en directo por YouTube, el canal TVES emitirá todas las carreras en televisión abierta.

A partir de las 3.30 p. m. (hora de Caracas) se conocerán los ganadores del tradicional juego hípico. Los resultados, con los vencedores y el orden oficial de llegada de cada prueba, estarán disponibles también en las redes sociales X y Facebook del INH. En esta nota de La República podrás seguir al instante toda la información del 5y6 La Rinconada HOY.

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 10 de agosto: ganadores de las carreras de caballos

Estos fueron los ganadores de las carreras de caballos en el 5y6 de La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 10 de agosto: caballos y jinetes de las carreras

Ingresa a este enlace (https://files.fm/u/a32e98dy2q) para revisar el listado de ejemplares inscritos en La Rinconada. El documento en formato PDF contiene todos los detalles de la programación: nombres y números de los caballos, premios en disputa, condiciones de cada competencia, modalidades de apuesta, distancias a recorrer, entrenadores y otros datos clave de la jornada hípica.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada HOY EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
