La lista de convocados de la selección peruana tuvo como principal novedad la ausencia de Christian Cueva. A pesar de su gran nivel con Cienciano del Cusco en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, el volante no fue considerado por Óscar Ibáñez para los decisivos partidos contra Colombia y Ecuador por las Eliminatorias.

En ese sentido, el exfutbolista Nolberto Solano se pronunció sobre el no llamado de 'Aladino' al conjunto nacional. El popular 'Maestrito' conoce muy bien al talentoso atacante de 33 años, pues trabajó con él durante el ciclo de Ricardo Gareca en la Bicolor.

Nolberto Solano sobre la decisión de Ibáñez de no convocar a Cueva

En una reciente conversación con Radio Ovación, Solano se refirió a la actuación de Cueva contra Atlético Mineiro por Copa Sudamericana. Además, habló de los motivos que habría llevada a Ibáñez a no considerarlo para los partidos de la selección peruana en junio.

"Christian no me asombra nada de lo que pueda hacer. Siempre ha sido un talentoso, un jugador que le aportó muchísimo estos últimos años a la selección, pero hay que tomarlo con mesura. Creo que Óscar (Ibáñez) ha tomado una decisión muy difícil, pero no nos olvidemos que Christian ha tenido un buen parate antes de comenzar en Cienciano. Está en un momento importante del equipo, pero a nivel selección es totalmente diferente", manifestó.

Christian Cueva sobre su no convocatoria a la selección peruana

Por su parte, el mediocampista de Cienciano evitó profundizar en el tema de su no convocatoria a la selección peruana.

"Todos trabajan para eso, todos nos esforzamos para estar en la selección. Decirte que merecía o no merecía sería injusto de mi parte porque todos mis compañeros hay muchos que pasan por buenos momentos, hay otros que no pasaron por buenos momentos, llegan a la selección y se transforman. Es una cosa muy difícil para opinar. No me tocó y simplemente ya está, hay que seguir trabajando", sostuvo ante los medios.