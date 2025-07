En las últimas horas se confirmó que Nolberto Solano será el nuevo director técnico de la selección Sub-23 de Pakistán, marcando así un nuevo reto en su carrera como entrenador. El exasistente de Ricardo Gareca en la selección peruana habló sobre su llegada al país asiático y señaló que se trata de un desafío a largo plazo.

Solano precisó que, por el momento, estará al mando de la categoría Sub-23, aunque dejó abierta la posibilidad de asumir el cargo de la selección absoluta, dependiendo del rendimiento que obtenga con los juveniles.

Además, el técnico peruano comentó sobre el contexto actual del fútbol pakistaní, destacando que se trata de una nación que aún está en pleno proceso de desarrollo futbolístico. En ese sentido, subrayó que su trabajo forma parte de un proyecto a largo plazo, orientado a sentar las bases para el crecimiento del deporte en el país.

Nolberto Solano es realista con la situación que atraviesa Pakistán

Ñol es consciente que en Pakistán están en un nivel muy por debajo a lo esperado en cuanto a futbol. "Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol, no tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo, quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y que sus participaciones a nivel internacional mejoren", explicó.

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentren, ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto, yo no soy el Ñol solano que jugó al fútbol, soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", señaló Solano quien asume este nuevo reto con compromiso.

Nolberto Solano aclara que dirigirá la selección sub-23 de Pakistán

Solano explicó que dependiendo de como maneje la selección sub-23, podría tener chances de llegar a la selección absoluta. "Quieren darme la sub 23, que tiene participación en setiembre, y la intención de ellos es ver cómo me adapto y ver la posibilidad que trabaje con la selección mayor pero de momento es un año de contrato con posibilidad de extensión. No hay presión, no hay apuro, pero uno tiene que mostrar el trabajo. Acá en Inglaterra hay mucho futbolista de sangre pakistaní que juegan en la segunda o tercera división y serían un empuje para la selección de Pakistán. Es un proyecto, no hay apuro, es un trabajo para escarbar y ver hasta dónde Pakistán puede mejorar", señaló.