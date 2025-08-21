HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr. Peet analiza la campaña internacional de Alianza Lima y destaca su capacidad de imponerse en duelos directos: ''Ha superado su quinto mano a mano''

El periodista Mr. Peet elogió el desempeño de Alianza Lima y resaltó su capacidad para imponerse en duelos directos decisivos ante rivales como Boca Juniors y Grêmio.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Mr. Peet no ocultó su alegría por el reciente logro de los 'blanquiazules'.
Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y Mr. Peet no ocultó su alegría por el reciente logro de los 'blanquiazules'. | Foto: composición LR/TikTok/Líbero

Tras la histórica clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Mr. Peet habló sobre la impresionante campaña del cuadro 'blanquiazul' a nivel internacional. En ese contexto, el reconocido periodista deportivo no dudó en elogiar la gestión que viene realizando Néstor Gorosito al mando del cuadro 'íntimo' desde inicios de 2025, donde comenzó un largo camino desde la fase previa de la Copa Libertadores.

Los memorables duelos directos de Alianza Lima se han convertido en tema de conversación y debate entre destacados periodistas deportivos. Entre ellos, Peter Arévalo ha resaltado la capacidad del equipo 'grone' para imponerse en los enfrentamientos decisivos a lo largo de su extenso recorrido en torneos internacionales.

PUEDES VER: Alianza Lima venció a la U. Católica de Ecuador y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

La gran campaña de Alianza Lima a nivel internacional

En un video reciente publicado en su cuenta de YouTube, Mr. Peet analizó la campaña que desarrolla Alianza Lima en lo que va del año. Luego de un extenso recorrido que comenzó en enero, durante la fase previa 1 de la Copa Libertadores, el combinado 'íntimo' fue elogiado por el periodista deportivo, quien destacó no solo su participación internacional a lo largo del 2025, sino también su capacidad para imponerse a sus rivales en los duelos directos de la fase de eliminación.

"Con el resultado obtenido en Quito, Alianza Lima ha superado su quinto mano a mano de la temporada (Nacional de Paraguay, Boca Juniors, Deportes Iquique, Grêmio y Universidad Católica). De los cinco mano a mano, no tuvo que remontar; se impuso siempre, incluido ante Boca Juniors", dijo, enumerando a cada contrincante que los 'blanquiazules' han superado con creces.

PUEDES VER: Mr Peet muy emocionado agradece a Néstor Gorosito clasificación de Alianza Lima a cuartos de final por Copa Sudamericana: “Nos está llegando al corazón”

La superioridad de Alianza Lima sobre sus rivales

Siguiendo con su análisis, el comunicador afirmó que, en todos los cruces disputados por Alianza Lima, ningún rival logró superarlo: “Boca Juniors solo igualó la serie, pero no logró remontarla. Fueron a penales y Alianza ganó. De las cinco llaves, ningún equipo fue superior a Alianza Lima”, puntualizó.

La Copa Sudamericana como principal objetivo

La clasificación de Alianza Lima a los cuartos de final dejó evidentemente satisfecho al periodista deportivo, quien no dudó en remarcar la importancia del logro, pero también la exigencia que este conlleva: “La Copa Sudamericana se convierte en una obligación”, señaló, subrayando que el equipo blanquiazul ya no puede conformarse con lo hecho y debe apuntar a llegar lo más lejos posible en el torneo continental.

