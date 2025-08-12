HOYSuscripcion LR Focus

Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Deportes

Diego Rebagliati y Pedro García recuerdan impactante pelea en vivo y aclaran: "Nos mandamos a la mie***"

Luego de varios años, ambos personajes brindaron detalles de la tensa confrontación que tuvieron mientras discutían un tema relacionado con Jefferson Farfán.

Diego Rebagliati y Pedro García protagonizaron una acalorada discusión en el 2022. Foto: composición LR/YouTube de Horacio Zimmermann
Diego Rebagliati y Pedro García protagonizaron una intensa pelea hace algunos años cuando eran panelistas del programa 'Al Ángulo'. En medio de este altercado, que tuvo lugar en el 2022, el exfutbolista de Sporting Cristal terminó lanzando un fuerte insulto en vivo que remeció las redes sociales y generó diversas reacciones.

En aquella ocasión, ambos panelistas discutieron a raíz de una posible participación de Jefferson Farfán en el clásico entre Alianza Lima y Universitario. Años más tarde, ambos personajes revelaron algunos detalles de lo acontecido.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que jugadores de la selección peruana frustraron fichaje de Lapadula por Alianza Lima: 'Tenía acuerdo verbal y económico'

Rebagliati y Pedro García recuerdan pelea en vivo

En un primer momento, Rebagliati afirmó que la discusión no fue armada y que de verdad se "mandaron a la mie***". Además, indicó que el culpable de que los insultos se escuchen en vivo fue el encargado del audio.

"Yo llego con una información, porque yo le pregunté a Jefferson por Instagram, y la doy. Yo lo sentí personal (comentario de Pedro García), pero al ver el video vi que estaba contra la información. Para mí el que tiene la culpa es el 'sapo' del audio porque yo lo mando a la mie*** a él (García) en la pausa (...)", mencionó en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann.

Por su parte, Pedro García aseguró que su respuesta fue involuntaria y no era personal contra su compañero en la conducción. "Yo, involuntariamente y en mi hue******, te digo... Ya me acordé, Diego da la información de que Farfán no juega y yo, en mi segundo plano, dije 'ya se sabía, no cuentes algo que ya sé'. No en manera de cag**** (...)", agregó.

Si bien el exfutbolista dejó en claro que su reacción fue espontánea, consideró que lo acontecido es algo normal y que al día siguiente lo resolvieron.

"Yo me piqué de verdad. Es como en la cancha que te puedes mandar a la mierda, eso lo terminas aprendiendo con el tiempo. Cuando te picas, pero todo queda en la cancha. Ese día me fui asado, pero al día siguiente nos juntamos y lo resolvimos en 1 minuto", concluyó.

PUEDES VER: El prestigioso estadio del Perú que sería sede de la final de la Copa Sudamericana ante fallas de Bolivia: 'En Conmebol están listos'

¿Por qué se pelearon Diego Rebagliati y Pedro García?

En el 2022, Diego Rebagliati y Pedro García se vieron involucrados en una tensa pelea luego de discutir sobre la presencia de Jefferson Farfán en el clásico del fútbol peruano. La discusión culminó con el exdirigente de Cristal insultando a su compañero en pleno programa en vivo.

