Cienciano vs Bolívar EN VIVO por la vuelta de la Copa Sudamericana: fecha y hora del partido en Cusco

Cienciano se encuentra en la obligación de vencer a Bolívar en el Inca Garcilaso de la Vega para mantener sus ilusiones de clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano solo perdió un partido en lo que va de la Copa Sudamericana 2025. Foto: AFP
Cienciano solo perdió un partido en lo que va de la Copa Sudamericana 2025. Foto: AFP

Cienciano no tiene margen de error hoy, miércoles 20 de agosto, contra Bolívar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El 'Papá' recibirá a la 'Academia' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Luego de perder su invicto y caer 2-0 en La Paz, el equipo comandado por Carlos Desio tiene la obligación de imponerse por 2 goles para seguir con la ilusión y forzar una definición por penales. En caso logren vencer por una diferencia mayor a 3 anotaciones, accederá de forma directa a los cuartos de final del certamen continental.

PUEDES VER: Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: '¿De qué te sirve...?'

lr.pe

¿A qué hora juega Cienciano contra Bolívar?

En suelo peruano, el Cienciano vs Bolívar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 empezará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, puedes revisar nuestra guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Cienciano versus Bolívar?

La transmisión del Cienciano vs Bolívar podrá verse en Perú y varios países de Sudamérica a través de ESPN 2 y el servicio streaming de Disney Plus.

  • Argentina: ESPN 2, Disney Plus
  • Bolivia: ESPN 2, Disney Plus
  • Brasil: Paramount +
  • Chile: ESPN 2, Disney Plus
  • Colombia: ESPN 2, Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2, Disney Plus
  • Paraguay: ESPN 2, Disney Plus
  • Uruguay: ESPN 2, Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
  • Estados Unidos: ESPN 4, Disney Plus.

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar por internet?

Para que no te pierdas el partido Cienciano vs Bolívar por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

PUEDES VER: José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: '¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?'

lr.pe

Cienciano vs Bolívar: pronóstico de apuestas

Según las diferentes casas de apuestas, Cienciano del Cusco es favorito por jugar en condición de local.

  • Betsson: gana Cienciano (1,98), empate (3,35), gana Bolívar (3,25)
  • Betano: gana Cienciano (2,07), empate (3,55), gana Bolívar (3,55)
  • Bet365: gana Cienciano (2,05), empate (3,50), gana Bolívar (3,40)
  • 1XBet: gana Cienciano (2,09), empate (3,55), gana Bolívar (3,32)
  • Coolbet: gana Cienciano (2,08), empate (3,55), gana Bolívar (3,40)
  • Doradobet: gana Cienciano (2,05), empate (3,60), gana Bolívar (3,50).

Cienciano vs Bolívar: alineaciones probables

  • Cienciano: Ignacio Barrios, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraí, José Valoyes; Cristian Neira, Yimmy Gamero, Claudio Torrejón, Agustín González; Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés.
  • Bolívar: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano; Damián Batallini, Antonio Melgar, Patricio Rodríguez; Martín Cauteruccio.
Canal confirmado Cienciano versus Bolívar por el partido de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Cienciano versus Bolívar por el partido de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025

Martin Cauteruccio no se confía ante Cienciano y ya anticipa su regreso al Perú: “Debemos tener los pies sobre la tierra"

Martin Cauteruccio no se confía ante Cienciano y ya anticipa su regreso al Perú: “Debemos tener los pies sobre la tierra"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

