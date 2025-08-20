Cienciano vs Bolívar EN VIVO por la vuelta de la Copa Sudamericana: fecha y hora del partido en Cusco

Cienciano no tiene margen de error hoy, miércoles 20 de agosto, contra Bolívar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El 'Papá' recibirá a la 'Academia' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora boliviana), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 2 y la plataforma streaming Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Luego de perder su invicto y caer 2-0 en La Paz, el equipo comandado por Carlos Desio tiene la obligación de imponerse por 2 goles para seguir con la ilusión y forzar una definición por penales. En caso logren vencer por una diferencia mayor a 3 anotaciones, accederá de forma directa a los cuartos de final del certamen continental.

¿A qué hora juega Cienciano contra Bolívar?

En suelo peruano, el Cienciano vs Bolívar por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 empezará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, puedes revisar nuestra guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá Cienciano versus Bolívar?

La transmisión del Cienciano vs Bolívar podrá verse en Perú y varios países de Sudamérica a través de ESPN 2 y el servicio streaming de Disney Plus.

Argentina: ESPN 2, Disney Plus

Bolivia: ESPN 2, Disney Plus

Brasil: Paramount +

Chile: ESPN 2, Disney Plus

Colombia: ESPN 2, Disney Plus

Ecuador: ESPN 2, Disney Plus

Paraguay: ESPN 2, Disney Plus

Uruguay: ESPN 2, Disney Plus

Venezuela: ESPN 2, Disney Plus

Estados Unidos: ESPN 4, Disney Plus.

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar por internet?

Para que no te pierdas el partido Cienciano vs Bolívar por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Cienciano vs Bolívar: pronóstico de apuestas

Según las diferentes casas de apuestas, Cienciano del Cusco es favorito por jugar en condición de local.

Betsson: gana Cienciano (1,98), empate (3,35), gana Bolívar (3,25)

Betano: gana Cienciano (2,07), empate (3,55), gana Bolívar (3,55)

Bet365: gana Cienciano (2,05), empate (3,50), gana Bolívar (3,40)

1XBet: gana Cienciano (2,09), empate (3,55), gana Bolívar (3,32)

Coolbet: gana Cienciano (2,08), empate (3,55), gana Bolívar (3,40)

Doradobet: gana Cienciano (2,05), empate (3,60), gana Bolívar (3,50).

Cienciano vs Bolívar: alineaciones probables