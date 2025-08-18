Canal confirmado Cienciano versus Bolívar por el partido de vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana 2025

Cienciano enfrentará a Bolívar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Papá atraviesa un momento difícil tanto el plano nacional como internacional. En el Torneo Clausura, los cusqueños solo han logrado ganar un partido y marchan en la casilla 12 de la tabla de posiciones. Además, en el duelo de ida contra el conjunto boliviano, Cienciano no pudo y cayó 2-0 en La Paz.

Por ello, la consigna para este segundo encuentro será darle vuelta al marcador. Eso sí, la tarea no será nada fácil, ya que Bolívar cuenta con un Martín Cauteruccio inspirado tras una buena racha goleadora. El duelo entre ambas escuadras podrás seguirlo por Disney Plus.

¿En qué canal ver Cienciano vs Bolívar?

El encuentro en territorio nacional se podrá seguir a través de la señal de ESPN por medio de Disney Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí en La República Deportes.

Argentina : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Brasil : Paramount+

: Paramount+ Chile : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Colombia : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Ecuador : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Paraguay : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Perú : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Uruguay : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Venezuela: Disney+ Premium

¿Dónde ver ONLINE Cienciano vs Bolívar?

El encuentro entre Cienciano contra Bolívar se podrá seguir online mediante Disney Plus Premium para toda Sudamérica.

Próximos partidos de Cienciano y Bolívar

Cienciano

Cienciano vs Atlético Grau | Liga 1 | Domingo 24/8 | 3:15 p. m.

Liga 1 | Domingo 24/8 | 3:15 p. m. Alianza Universidad vs Cienciano | Liga 1

Bolívar