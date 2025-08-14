Cienciano del Cusco no logró sumar en su visita a Bolivia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En un partido condicionado por decisiones arbitrales que dejaron malestar en el plantel cusqueño, los locales se llevaron la victoria con goles del exjugador de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, y Damián Batallini, dejando al ‘Papá’ con un sabor amargo y cuesta arriba en la serie.

Ante esta situación, Cauteruccio habló sobre el desarrollo del encuentro, expresando su alegría por la victoria, pero advirtiendo que es necesario “tener los pies sobre la tierra”, ya que la llave aún no está cerrada y jugar en Cusco representa un desafío muy exigente.

Martín Cauteruccio se muestra cauteloso de cara a la vuelta contra Cienciano

El delantero charrúa se mostró feliz con esta importante victoria de visita. “Estoy contento por el resultado, por la entrega que brindó el equipo y, obviamente, porque el gol nos ayuda", expreso en un primer momento. No obstante, resaltó que deben ser cautos, pues, nada está definido aún. "Todavía está abierto, debemos tener los pies sobre la tierra. Falta la vuelta. Cada partido es diferente; hoy fue un partido de copa, donde la entrega termina siendo mucho más y el resultado, lo más importante”, agregó.

¿Cuándo juega Bolívar contra Cienciano por la Copa Sudamericana?

Bolívar visitará a Cienciano del Cusco este miércoles 20 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.