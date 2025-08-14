HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores
Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     Universitario 0-3 Palmeiras EN VIVO por la Copa Libertadores     
Deportes

Martin Cauteruccio no se confía ante Cienciano y ya anticipa su regreso al Perú: “Debemos tener los pies sobre la tierra"

El delantero Martín Cauteruccio, tras el triunfo, destacó la importancia de mantener la cautela, recordando que aún queda un partido por disputar y el enfrentamiento en Cusco será un gran desafío.

Martín Cauteruccio habló sobre la victoria de Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana. Foto: Bolívar
Martín Cauteruccio habló sobre la victoria de Bolívar vs Cienciano por la Copa Sudamericana. Foto: Bolívar

Cienciano del Cusco no logró sumar en su visita a Bolivia por los octavos de final de la Copa Sudamericana. En un partido condicionado por decisiones arbitrales que dejaron malestar en el plantel cusqueño, los locales se llevaron la victoria con goles del exjugador de Sporting Cristal, Martín Cauteruccio, y Damián Batallini, dejando al ‘Papá’ con un sabor amargo y cuesta arriba en la serie.

Ante esta situación, Cauteruccio habló sobre el desarrollo del encuentro, expresando su alegría por la victoria, pero advirtiendo que es necesario “tener los pies sobre la tierra”, ya que la llave aún no está cerrada y jugar en Cusco representa un desafío muy exigente.

PUEDES VER: Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

lr.pe

Martín Cauteruccio se muestra cauteloso de cara a la vuelta contra Cienciano

El delantero charrúa se mostró feliz con esta importante victoria de visita. “Estoy contento por el resultado, por la entrega que brindó el equipo y, obviamente, porque el gol nos ayuda", expreso en un primer momento. No obstante, resaltó que deben ser cautos, pues, nada está definido aún. "Todavía está abierto, debemos tener los pies sobre la tierra. Falta la vuelta. Cada partido es diferente; hoy fue un partido de copa, donde la entrega termina siendo mucho más y el resultado, lo más importante”, agregó.

PUEDES VER: Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

lr.pe

¿Cuándo juega Bolívar contra Cienciano por la Copa Sudamericana?

Bolívar visitará a Cienciano del Cusco este miércoles 20 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

LEER MÁS
Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

Bolívar se impone ante Cienciano por los octavos de final de la Sudamericana: el partido de ida terminó 2-0

LEER MÁS
Cienciano va por la remontada ante Bolívar: ¿cuándo juegan la vuelta de octavos de final en Copa Sudamericana?

Cienciano va por la remontada ante Bolívar: ¿cuándo juegan la vuelta de octavos de final en Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Palmeiras HOY por Copa Libertadores vía ESPN 2: final del primer tiempo

Universitario vs Palmeiras HOY por Copa Libertadores vía ESPN 2: final del primer tiempo

LEER MÁS
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

LEER MÁS
André Carrillo sobre presunta pelea con Álex Valera en la selección peruana: "He pensado qué puede pasar por su cabeza"

André Carrillo sobre presunta pelea con Álex Valera en la selección peruana: "He pensado qué puede pasar por su cabeza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela López sale al frente y asegura que no teme demanda de Christian Cueva: "Aquí estoy"

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

Deportes

Erick Osores despotrica y suelta fuertes calificativos contra Cienciano tras caer ante Bolívar: "Fue asqueroso, terrible"

HOY Universitario vs Palmeiras EN VIVO: hora de transmisión del partido por Copa Libertadores 2025

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota