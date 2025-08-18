Conmebol felicita a Agustín Lozano por su reelección como presidente de la FPF: ''Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo''

Alejandro Domínguez felicitó a Agustín Lozano por su reciente reelección como presidente de la FPF. | Foto: composición LR/AP Noticias

Mediante un comunicado en su cuenta de X, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, elogió la reelección de Agustín Lozano. El periodo en el que permanecerá al mando del directivo peruano en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) será de cinco años, es decir, desde 2025 hasta 2030.

Dicho resultado contó con el apoyo de Alejandro Domínguez, quien no dudó en felicitarlo públicamente a través de su cuenta de X, expresando su satisfacción por la reelección y destacando el liderazgo de Agustín Lozano en la FPF.

El mensaje que envió Alejandro Domínguez a Agustín Lozano por su reelección en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Foto: X - Alejandro Domínguez

La Conmebol apoya la reelección de Agustín Lozano como presidente de la FPF

Con 61 votos a favor, ninguno en contra y tres en blanco, Lozano se mantiene como el máximo mandatario de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La noticia fue recibida con entusiasmo por Alejandro Domínguez, quien felicitó al recientemente reelegido presidente de la máxima entidad del balompié peruano: '¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano', expresó en su cuenta de X.

En ese sentido, en su mensaje, el propio Domínguez siguió elogiando el trabajo que realiza Agustín Lozano en el interior de la FPF, lo que refleja su confianza en su gestión para impulsar el desarrollo del fútbol peruano.

La controversia que envuelve a Agustín Lozano como presidente de la FPF

Tras la reelección de Lozano, ciertos sectores del fútbol nacional y la opinión pública han manifestado su rechazo a su continuidad debido a las investigaciones por presunta comisión de delitos vinculados a la corrupción que han rodeado su gestión.

A pesar de las polémicas en las que está envuelto el actual presidente reelegido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Conmebol respalda firmemente la labor de Agustín Lozano, lo que ha generado un debate sobre la pertinencia y las consecuencias de mantener a un directivo bajo investigación en la máxima entidad del fútbol peruano.