Deportes

CONAR reporta hackeo de su Instagram tras difusión de video con acusaciones graves a Agustín Lozano y "secuestro" de árbitros

La máxima entidad de árbitros nacionales emitió sorpresivamente un polémico video con graves acusaciones sobre el presidente de la FPF, pero minutos después emitió un comunicado.

CONAR desmiente video con fuertes acusaciones sobre Lozano. Foto: Lr/CONAR
CONAR desmiente video con fuertes acusaciones sobre Lozano. Foto: Lr/CONAR

CONAR reveló en un comunicado que su cuenta oficial de Instagram fue hackeada, esto luego de viralizarse un video con fuertes acusaciones sobre el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El corto hace mención a Agustín Lozano, diversas denuncias e incluso afirma que fueron manipulados. "Desde 2018, los árbitros de fútbol hemos sido secuestrados por el actual presidente de la FPF. Este señor y su junta directiva tiene sometida a todo el sistema arbitral. Él y su junta directiva decide quiénes ascienden a categorías superiores”.

CONAR desmintió todo el video y afirmó que buscarán a los responsables de esta situación por las consecuencias generadas, ya que en el video de Instagram se puede ver a 3 árbitros con la cara tapada por seguridad y con su indumentaria correspondiente afirmando que perteneciente a los registros de la Comisión Nacional de Árbitros. Asimismo, hablaron del polémico ascenso de Juan Pablo II a la Liga 1 y la enorme deuda que le deben a los jueces.

¿Cuál fue el polémico video que subieron en el Instagram de la Conar?

PUEDES VER: Ricardo Gareca pide que Edwin Oviedo regrese a la FPF, pese a inminente relección de Agustín Lozano: "Debería tener una revancha"

