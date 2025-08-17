Agustín Lozano se quedará en la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2030. Tras adelantarse las elecciones en la FPF, se conoció que el actual presidente del fútbol peruano postuló y formalizó su candidatura para seguir en el cargo durante el periodo 2025-2029. Su lista era la único en competir por el cargo y, este domingo 17 de agosto, trascendió la información de que continuará al mando del balompié nacional.

La noticia la brindó el periodista Kevin Pacheco. A través de sus redes sociales, el comunicador adelantó que la FPF hará oficial la elección de Agustín Lozano como presidente en los próximos días. Además, contó cuál fue el argumento que se brindó ante la Asamblea para reelegirse.

Agustín Lozano prologa su mandato en la FPF hasta el 2030

De acuerdo a Pacheco, la justificación que se utilizó es que las elecciones deben realizarse cada vez que culmina un ciclo mundialista. En este sentido, al término de las Eliminatorias 2026, Agustín Lozano postuló y fue seleccionado para que continúe siendo el presidente por al menos 4 años más.

"Nuevo periodo de Agustín Lozano y su Junta Directiva en la FPF será hasta el 2030. Un año más de lo inicialmente establecido. El argumento entregado a asambleístas, es qué decisión se basa en que las elecciones sean ahora cada ciclo mundialista. Mañana se oficializa", escribió en su cuenta de X.

PUEDES VER: Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

¿Quiénes conforman la Junta directiva de Agustín Lozano?

La nómina que propuso Agustín Lozano para las próximas elecciones está integrada por varios dirigentes de la Liga 1 y Liga 2, quienes formarán parte de su equipo directivo con el objetivo de respaldar un nuevo periodo al frente de la FPF.

Entre los nombres resaltan los presidentes del Carlos Mannucci de Trujillo y de Alianza Atlético de Sullana. "Lo acompañarán en su nueva Junta Directiva hasta el 2029: Juan Andrés Rickets (Futbolistas), Raúl Lozano (Mannuci), Lander Alemán (Sullana), entre otros", informó Pacheco en su momento.