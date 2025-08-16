Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos del 5y6 y líneas de la R31
Encuentra AQUÍ los datos de última hora del 5y6 de La Rinconada. Gracias a los retrospectos, podrás llevarte parte del monto sellado que alcanzó los 108.764.220 bolívares en la más reciente jornada.
Anota los datos de última hora del Hipódromo La Rinconada, que celebra 12 carreras este domingo 17 de agosto. El 5y6 sigue creciendo a pasos agigantados. Cada vez más personas sueñan con obtener seis aciertos en su cuadro, ya que esto les permite llevarse la más jugosa ganancia del monto sellado.
Por tal motivo, Gaceta Hípica, Fusión Hípica y otros retrospectos ofrecen sus propios datos de última hora para el Hipódromo La Rinconada. Inclusive, hay algunos especialistas que juegan líneas, como José Gregorio Hernández Vignieri y José Luis D'Angelo Durán.
Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, 17 de agosto
Gaceta Hípica
- Primera válida: 4 - 2 - 7
- Segunda válida: 5 - 8 - 3
- Tercera válida: 10 (línea) - 9 - 3
- Cuarta válida: 10 - 7 - 11
- Quinta válida: 5 - 8 - 6
- Sexta válida: 9 - 10 - 4.
Línea Brava de Vignieri
- Primera válida: 4 - 7 - 11 - 12
- Segunda válida: 8 (línea)
- Tercera válida: 10 - 9 - 3 - 2
- Cuarta válida: 7 (línea)
- Quinta válida: 5 - 6 - 8 - 2
- Sexta válida: 10 - 9 - 4 - 7 (superfecta).
José Luis D'Angelo Durán
- Primera válida: 3 - 2 - 8 - 12
- Segunda válida: 3 - 5 - 2 - 1 - 8
- Tercera válida: 9 - 10 - 11 - 4
- Cuarta válida: 6 - 11 - 7 - 5
- Quinta válida: 6 - 5 - 3 - 4
- Sexta válida: 9 (línea) - 10 - 1 - 4.
Fusión Hípica (James Lombano)
- Primera válida: 2 - 3 - 4 - 12
- Segunda válida: 7 - 8
- Tercera válida: 3 - 10 - 11
- Cuarta válida: 10 (línea)
- Quinta válida: 4 - 5 - 6
- Sexta válida: 7 - 9 - 10.
Fusión Hípica (Gabriel Viña)
- Primera válida: 2 - 4 - 12
- Segunda válida: 3 - 5 - 8
- Tercera válida: 9 (línea)
- Cuarta válida: 6 - 7 - 10
- Quinta válida: 5 - 6 - 8
- Sexta válida: 9 - 10.