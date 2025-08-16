HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Deportes

Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos del 5y6 y líneas de la R31

Encuentra AQUÍ los datos de última hora del 5y6 de La Rinconada. Gracias a los retrospectos, podrás llevarte parte del monto sellado que alcanzó los 108.764.220 bolívares en la más reciente jornada.

Gaceta Hípica ofrece sus datos y una línea para el 5y6 de La Rinconada.
Gaceta Hípica ofrece sus datos y una línea para el 5y6 de La Rinconada. | Foto: composición LR/INH

Anota los datos de última hora del Hipódromo La Rinconada, que celebra 12 carreras este domingo 17 de agosto. El 5y6 sigue creciendo a pasos agigantados. Cada vez más personas sueñan con obtener seis aciertos en su cuadro, ya que esto les permite llevarse la más jugosa ganancia del monto sellado.

Por tal motivo, Gaceta Hípica, Fusión Hípica y otros retrospectos ofrecen sus propios datos de última hora para el Hipódromo La Rinconada. Inclusive, hay algunos especialistas que juegan líneas, como José Gregorio Hernández Vignieri y José Luis D'Angelo Durán.

Datos de última hora Hipódromo La Rinconada hoy, 17 de agosto

Gaceta Hípica

  • Primera válida: 4 - 2 - 7
  • Segunda válida: 5 - 8 - 3
  • Tercera válida: 10 (línea) - 9 - 3
  • Cuarta válida: 10 - 7 - 11
  • Quinta válida: 5 - 8 - 6
  • Sexta válida: 9 - 10 - 4.

Línea Brava de Vignieri

  • Primera válida: 4 - 7 - 11 - 12
  • Segunda válida: 8 (línea)
  • Tercera válida: 10 - 9 - 3 - 2
  • Cuarta válida: 7 (línea)
  • Quinta válida: 5 - 6 - 8 - 2
  • Sexta válida: 10 - 9 - 4 - 7 (superfecta).

José Luis D'Angelo Durán

  • Primera válida: 3 - 2 - 8 - 12
  • Segunda válida: 3 - 5 - 2 - 1 - 8
  • Tercera válida: 9 - 10 - 11 - 4
  • Cuarta válida: 6 - 11 - 7 - 5
  • Quinta válida: 6 - 5 - 3 - 4
  • Sexta válida: 9 (línea) - 10 - 1 - 4.

Fusión Hípica (James Lombano)

  • Primera válida: 2 - 3 - 4 - 12
  • Segunda válida: 7 - 8
  • Tercera válida: 3 - 10 - 11
  • Cuarta válida: 10 (línea)
  • Quinta válida: 4 - 5 - 6
  • Sexta válida: 7 - 9 - 10.

Fusión Hípica (Gabriel Viña)

  • Primera válida: 2 - 4 - 12
  • Segunda válida: 3 - 5 - 8
  • Tercera válida: 9 (línea)
  • Cuarta válida: 6 - 7 - 10
  • Quinta válida: 5 - 6 - 8
  • Sexta válida: 9 - 10.

Traqueos Hipódromo La Rinconada: ejercicios, ajustes y briseos del 17 de agosto

Notas relacionadas
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada del 3 de agosto: monto sellado de la R29 y dividendos para los cuadros con 5 o 6 aciertos, según el INH

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada del 3 de agosto: monto sellado de la R29 y dividendos para los cuadros con 5 o 6 aciertos, según el INH

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, domingo 3 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, transmisión de INH y retirados

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, domingo 3 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, transmisión de INH y retirados

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[ESPN] Mirar Barcelona vs Mallorca EN DIRECTO por LaLiga 2025-26 de España: final del primer tiempo

[ESPN] Mirar Barcelona vs Mallorca EN DIRECTO por LaLiga 2025-26 de España: final del primer tiempo

LEER MÁS
Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: transmisión de Hinava EN VIVO con los ganadores de las carreras de caballos

Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia HOY, sábado 16 de agosto: transmisión de Hinava EN VIVO con los ganadores de las carreras de caballos

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota