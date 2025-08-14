HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Fútbol Peruano

Llegó el '9' a Sporting Cristal: brasileño Felipe Vizeu fue presentado como nuevo fichaje para el Torneo Clausura

A través de su canal de Whatsapp, el club rimense adelantó a sus hinchas la llegada del delantero proveniente de la segunda división de su país para buscar el título de la Liga 1 2025.

Felipe Vizeu rescindió con el Remo de la Serie B de Brasil para llegar al Perú. Foto: Sporting Cristal
Felipe Vizeu rescindió con el Remo de la Serie B de Brasil para llegar al Perú. Foto: Sporting Cristal

Ya es oficial. El delantero brasileño Felipe Vizeu es el flamante '9' de Sporting Cristal, uno de los fichajes más esperados por los hinchas tras la salida del uruguayo Martín Cauteruccio hace poco más de un mes. A través de su canal de Whatsapp, el club rimense le dio la bienvenida al futbolista, quien firmó contrato hasta fines del 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Felipe! Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!", anunció poco después el cuadro celeste desde sus otras cuentas en redes sociales.

¿Quién es Felipe Vizeu, el flamante '9' de Sporting Cristal?

En los inicios de su carrera, Vizeu fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol brasileño, pues llegó a integrar la selección sub-20 y militó en importantes clubes de su país, como Flamengo o Gremio. Además, pasó por el Udinese de Italia, Yokohama FC de Japón y Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Notas relacionadas
Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

LEER MÁS
Alianza Lima aplastó 4-0 a Sporting Cristal sub-18 y le propina duro golpe en su meta de llegar a la Liga 3

Alianza Lima aplastó 4-0 a Sporting Cristal sub-18 y le propina duro golpe en su meta de llegar a la Liga 3

LEER MÁS
¿Quién es Felipe Vizeu, el 'aprendiz' de Paolo Guerrero que jugó con Vinicius Jr. en Flamengo y será el '9' de Sporting Cristal?

¿Quién es Felipe Vizeu, el 'aprendiz' de Paolo Guerrero que jugó con Vinicius Jr. en Flamengo y será el '9' de Sporting Cristal?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

Sergio Peña señaló a los 2 jugadores de Alianza Lima que la 'rompieron' en triunfo por Copa Sudamericana: "Así quisiéramos estar todos"

LEER MÁS
Entradas Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Entradas Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

LEER MÁS
Roberto Mosquera y su curiosa respuesta tras comparación con Segundo Castillo, DT de Barcelona SC: "Yo tengo un sastre que me cobra barato"

Roberto Mosquera y su curiosa respuesta tras comparación con Segundo Castillo, DT de Barcelona SC: "Yo tengo un sastre que me cobra barato"

LEER MÁS
¿Quién es Felipe Vizeu, el 'aprendiz' de Paolo Guerrero que jugó con Vinicius Jr. en Flamengo y será el '9' de Sporting Cristal?

¿Quién es Felipe Vizeu, el 'aprendiz' de Paolo Guerrero que jugó con Vinicius Jr. en Flamengo y será el '9' de Sporting Cristal?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Samahara Lobatón expone a Jefferson Farfán y lo acusa de querer 'sembrarle' un ampay a Bryan Torres: "Humillándome"

Fútbol Peruano

Entradas Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025: hora, canal y alineaciones

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota