Ya es oficial. El delantero brasileño Felipe Vizeu es el flamante '9' de Sporting Cristal, uno de los fichajes más esperados por los hinchas tras la salida del uruguayo Martín Cauteruccio hace poco más de un mes. A través de su canal de Whatsapp, el club rimense le dio la bienvenida al futbolista, quien firmó contrato hasta fines del 2026.

"¡Bienvenido al Rímac, Felipe! Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!", anunció poco después el cuadro celeste desde sus otras cuentas en redes sociales.

¿Quién es Felipe Vizeu, el flamante '9' de Sporting Cristal?

En los inicios de su carrera, Vizeu fue uno de los jugadores más prometedores del fútbol brasileño, pues llegó a integrar la selección sub-20 y militó en importantes clubes de su país, como Flamengo o Gremio. Además, pasó por el Udinese de Italia, Yokohama FC de Japón y Sheriff Tiraspol de Moldavia.