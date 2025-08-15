HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania
Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     Trump y Putin culminan reunión sin acuerdo para la paz en Ucrania     
Deportes

José Carvallo lanza sopresivo mensaje tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Hoy muchos celebran, pero..."

Luego de quedar al borde de la eliminación en Copa Libertadores, el recordado exarquero de Universitario no dudó en mencionar que "estos son los momentos que más les gustan" a los cremas

José Carvallo ganó 2 títulos nacionales con Universitario de Deportes. Foto: Universitario
José Carvallo ganó 2 títulos nacionales con Universitario de Deportes. Foto: Universitario

Los ánimos en Universitario de Deportes no son los mejores luego de ser goleados 4-0 por Palmeiras en el Monumental y quedar con un pie afuera de la Copa Libertadores. En medio de este panorama, el exarquero José Carvallo, sorprendió con un mensaje en sus redes sociales y no dudó en contestar a quienes celebran el mal momento que afrontan los cremas.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo remarcó que el conjunto merengue se caracterizó a través de su historia por mostrar resiliencia ante los episodios adversos.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

lr.pe

José Carvallo y su sorpresivo mensaje en redes

"Hoy muchos celebran, pero estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles. Nos levantamos y luchamos. Así es la ‘U‘. Y dale ‘U‘ por siempre", escribió en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Mensaje de José Carvallo en sus redes sociales. Foto: Instagram

Mensaje de José Carvallo en sus redes sociales. Foto: Instagram

José Carvallo decepcionado tras derrota de Universitario ante Palmeiras

En la reciente edición del programa L1 MAX, José Carvallo, campeón nacional con la 'U' en el 2013 y 2023, se mostró decepcionados por el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fossati. Además, señaló que ya no tienen chances en el torneo internacional y solo deben enfocarse en la Liga 1.

"Una noche dolorosa y triste para el hincha de la 'U'. Hoy día la defensa no funcionó. Todo el equipo no estuvo en su noche. Sabemos que el rival era muy difícil, que tiene muy buenos jugadores, pero si vas perdiendo en 30 minutos 3-0 es porque vienes haciendo muy mal las cosas. El penal los sacó del partido y el equipo está eliminado de la Copa. Tiene que enfocarse al 100% en lo que viene de la Liga 1", manifestó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

lr.pe

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras está programado para el próximo jueves 21 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Allianz Parque de São Paulo.

Notas relacionadas
Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"

Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"

LEER MÁS
Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"

LEER MÁS
Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Te amo"

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
Diego Penny apuntó contra habitual titular en Universitario tras dura derrota ante Palmeiras: "El peor partido que le vi"

Diego Penny apuntó contra habitual titular en Universitario tras dura derrota ante Palmeiras: "El peor partido que le vi"

LEER MÁS
Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

Jorge Fossati reveló motivo del sorpresivo cambio de Rodrigo Ureña en la goleada ante Palmeiras: "Con sinceridad nos habló"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota