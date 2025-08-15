José Carvallo lanza sopresivo mensaje tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Hoy muchos celebran, pero..."
Luego de quedar al borde de la eliminación en Copa Libertadores, el recordado exarquero de Universitario no dudó en mencionar que "estos son los momentos que más les gustan" a los cremas
- Mr. Peet apunta contra Fossati por dejar en banca a figura de Universitario en goleada ante Palmeiras: "El tipo terco de la selección"
- Directivo de Alianza Lima compara penal contra Universitario en Copa Libertadores con polémica jugada en Liga 1: "Diferencia evidente"
Los ánimos en Universitario de Deportes no son los mejores luego de ser goleados 4-0 por Palmeiras en el Monumental y quedar con un pie afuera de la Copa Libertadores. En medio de este panorama, el exarquero José Carvallo, sorprendió con un mensaje en sus redes sociales y no dudó en contestar a quienes celebran el mal momento que afrontan los cremas.
El exfutbolista y ahora comentarista deportivo remarcó que el conjunto merengue se caracterizó a través de su historia por mostrar resiliencia ante los episodios adversos.
PUEDES VER: Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario
José Carvallo y su sorpresivo mensaje en redes
"Hoy muchos celebran, pero estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles. Nos levantamos y luchamos. Así es la ‘U‘. Y dale ‘U‘ por siempre", escribió en una historia que subió a su cuenta de Instagram.
Mensaje de José Carvallo en sus redes sociales. Foto: Instagram
José Carvallo decepcionado tras derrota de Universitario ante Palmeiras
En la reciente edición del programa L1 MAX, José Carvallo, campeón nacional con la 'U' en el 2013 y 2023, se mostró decepcionados por el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fossati. Además, señaló que ya no tienen chances en el torneo internacional y solo deben enfocarse en la Liga 1.
"Una noche dolorosa y triste para el hincha de la 'U'. Hoy día la defensa no funcionó. Todo el equipo no estuvo en su noche. Sabemos que el rival era muy difícil, que tiene muy buenos jugadores, pero si vas perdiendo en 30 minutos 3-0 es porque vienes haciendo muy mal las cosas. El penal los sacó del partido y el equipo está eliminado de la Copa. Tiene que enfocarse al 100% en lo que viene de la Liga 1", manifestó.
PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'
¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?
El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras está programado para el próximo jueves 21 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Allianz Parque de São Paulo.