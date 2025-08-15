Los ánimos en Universitario de Deportes no son los mejores luego de ser goleados 4-0 por Palmeiras en el Monumental y quedar con un pie afuera de la Copa Libertadores. En medio de este panorama, el exarquero José Carvallo, sorprendió con un mensaje en sus redes sociales y no dudó en contestar a quienes celebran el mal momento que afrontan los cremas.

El exfutbolista y ahora comentarista deportivo remarcó que el conjunto merengue se caracterizó a través de su historia por mostrar resiliencia ante los episodios adversos.

José Carvallo y su sorpresivo mensaje en redes

"Hoy muchos celebran, pero estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles. Nos levantamos y luchamos. Así es la ‘U‘. Y dale ‘U‘ por siempre", escribió en una historia que subió a su cuenta de Instagram.

Mensaje de José Carvallo en sus redes sociales. Foto: Instagram

José Carvallo decepcionado tras derrota de Universitario ante Palmeiras

En la reciente edición del programa L1 MAX, José Carvallo, campeón nacional con la 'U' en el 2013 y 2023, se mostró decepcionados por el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fossati. Además, señaló que ya no tienen chances en el torneo internacional y solo deben enfocarse en la Liga 1.

"Una noche dolorosa y triste para el hincha de la 'U'. Hoy día la defensa no funcionó. Todo el equipo no estuvo en su noche. Sabemos que el rival era muy difícil, que tiene muy buenos jugadores, pero si vas perdiendo en 30 minutos 3-0 es porque vienes haciendo muy mal las cosas. El penal los sacó del partido y el equipo está eliminado de la Copa. Tiene que enfocarse al 100% en lo que viene de la Liga 1", manifestó.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras está programado para el próximo jueves 21 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Allianz Parque de São Paulo.