Fútbol Peruano

José Carvallo decepcionado de Universitario tras perder por goleada ante Palmeiras: "El equipo está eliminado"

Universitario de Deportes perdió 4-0 ante Palmeiras en el Estadio Monumental, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

José Carvallo se refirió a la dura derrota de Universitario de Deportes frente a Palmeiras por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/ captura de pantalla L1 Max/Palmeiras
Universitario de Deportes sufrió una pesadilla en casa ante Palmeiras. En la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, el conjunto de Jorge Fossati fue duramente castigado con un 4-0 en el Estadio Monumental de Ate. Con goles de Gustavo Gómez, José López y Vitor Roque, el club crema vivió una noche amarga. Como si fuera poco, en la segunda mitad Williams Riveros vio la roja y no estará en el duelo de vuelta en Brasil, programado para el jueves 21 de agosto.

Tras este duro marcador, el exportero crema José Carvallo, en diálogo con el programa L1 Max, expresó su tristeza por la derrota, calificándola como un golpe muy doloroso para toda la hinchada. Reconoció que el equipo no atraviesa su mejor momento y que, prácticamente, se encuentra fuera del certamen.

José Carvallo sobre derrota de Universitario contra Palmeiras por Copa Libertadores

"Una noche dolorosa y triste para el hincha de la 'U'. Hoy día la defensa no funcionó. Todo el equipo no estuvo en su noche. Sabemos que el rival era muy difícil, que tiene muy buenos jugadores, pero si vas perdiendo en 30 minutos 3-0 es porque vienes haciendo muy mal las cosas. El penal los sacó del partido y el equipo está eliminado de la Copa. Tiene que enfocarse al 100% en lo que viene de la Liga 1", explicó Carvallo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras está programado para este jueves 21, desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Se espera un duelo emocionante debido a la complicada situación que atraviesa la ‘U’.

