Este jueves 14 de agosto, Universitario recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto crema llega envalentonado a este encuentro luego de una mantener una racha invicta de cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, el reto en el campeonato internacional representará un mayor esfuerzo por la envergadura del rival. La 'U' afronta su primer gran desafío ante el Verdao.

Eso sí, Palmeiras no arriba a Lima en su mejor momento. Después de la eliminación de la Copa de Brasil, los hinchas arremetieron contra el DT Abel Ferreira y pidieron su renuncia. A pesar de la ola de críticas, la presidenta del club, Leila Pereira, salió a respaldarlo y anunciar que le extenderán su contrato.

Alineaciones de Universitario y Palmeiras por la Copa Libertadores

Este sería el once titular de los merengues para recibir a Palmeiras. Aldo Corzo y José Rivera se perfilan como titulares, mientras que Anderson Santamaría esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí; José Daniel Rivera y Álex Valera.

El técnico Abel Ferreira apostaría por el siguiente equipo.

Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21.

¿En qué canal transmitirán el Universitario ante Palmeiras?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Universitario ante Palmeiras será transmitido por la señal de ESPN 2. En suelo argentino, el duelo irá por Fox Sports 2 y en territorio chileno será televisado por ESPN 5. En Centroamérica y México, los hinchas podrás seguir el cotejo por la plataforma de Disney Plus.

Historial Universitario vs Palmeiras

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces por Copa Liberadores. Palmeiras ganó los dos encuentros.

Palmeiras 6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores

6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores Universitario 2-3 Palmeiras | 21.04.21 | Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).