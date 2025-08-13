HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Deportes

Alineaciones Universitario contra Palmeiras para dar el batacazo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

En el Estadio Monumental, Universitario recibe a Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este sería el 11 de Jorge Fossati para golpear primero al Verdao.

Universitario y Palmeiras juegan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/difusión
Universitario y Palmeiras juegan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/difusión

Este jueves 14 de agosto, Universitario recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto crema llega envalentonado a este encuentro luego de una mantener una racha invicta de cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, el reto en el campeonato internacional representará un mayor esfuerzo por la envergadura del rival. La 'U' afronta su primer gran desafío ante el Verdao.

Eso sí, Palmeiras no arriba a Lima en su mejor momento. Después de la eliminación de la Copa de Brasil, los hinchas arremetieron contra el DT Abel Ferreira y pidieron su renuncia. A pesar de la ola de críticas, la presidenta del club, Leila Pereira, salió a respaldarlo y anunciar que le extenderán su contrato.

PUEDES VER: Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: Tengo derecho a decidir

lr.pe

Alineaciones de Universitario y Palmeiras por la Copa Libertadores

Este sería el once titular de los merengues para recibir a Palmeiras. Aldo Corzo y José Rivera se perfilan como titulares, mientras que Anderson Santamaría esperaría su oportunidad en el banco de suplentes.

  • Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, José Carabalí; José Daniel Rivera y Álex Valera. 

El técnico Abel Ferreira apostaría por el siguiente equipo.

  • Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerez; Moreno, Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres; Roque.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: Cada uno ve por su lado

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Universitario y Palmeiras, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate. El encuentro de vuelta se jugará el jueves 21.

¿En qué canal transmitirán el Universitario ante Palmeiras?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Universitario ante Palmeiras será transmitido por la señal de ESPN 2. En suelo argentino, el duelo irá por Fox Sports 2 y en territorio chileno será televisado por ESPN 5. En Centroamérica y México, los hinchas podrás seguir el cotejo por la plataforma de Disney Plus.

Historial Universitario vs Palmeiras

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces por Copa Liberadores. Palmeiras ganó los dos encuentros.

  • Palmeiras 6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores
  • Universitario 2-3 Palmeiras | 21.04.21 | Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Universitario contra Palmeiras?

El encuentro entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se jugará desde las 7.30 p. m. (hora local).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
Notas relacionadas
Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: "Tengo derecho a decidir"

Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: "Tengo derecho a decidir"

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver octavos de final de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver octavos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: "Tengo derecho a decidir"

Presidenta de Palmeiras tomó firme medida sobre futuro de DT Abel Ferreira previo a partido ante Universitario: "Tengo derecho a decidir"

LEER MÁS
Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

LEER MÁS
Cienciano anuncia transmisión gratuita para sus hinchas del partido ante Bolívar por la Copa Sudamericana 2025

Cienciano anuncia transmisión gratuita para sus hinchas del partido ante Bolívar por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Deportes

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

Roberto Guizasola rompe el silencio y ofrece disculpas públicas a Reimond Manco: ''Espero que podamos recuperar nuestra amistad''

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota