Deportes

Estrella de Palmeiras mostró su respeto por Universitario previo al partido de Copa Libertadores: "Un equipo grande"

El jugador de 26 años, destacado del ‘Verdão’, expresó su respeto por Universitario, subrayando la importancia del duelo por el torneo internacional.

Universitario de Deportes fue elogiado por jugador clave de Palmeiras. Foto: composición LR/difusión
Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras en el partido de ida de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental U Marathon desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y promete ser un duelo intenso por la grandeza de ambos equipos, que aspiran a llegar a lo más alto del certamen.

Paralelo a esto, uno de los jugadores estrella del ‘Verdão’, Joaquín Piquerez, quien recientemente cumplió 200 partidos con la camiseta del club, se perfila como titular frente a la ‘U’ y brindó declaraciones positivas sobre el encuentro, además de mostrar su respeto por el conjunto crema.

PUEDES VER: Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

¿Qué dijo Joaquín Piquerez sobre Universitario de Deportes?

Al ser consultado sobre el partido, el lateral izquierdo del conjunto brasileño resaltó la importancia de este compromiso por Copa Libertadores y manifestó su respeto por la ‘U’. “Ahora tenemos un juego de extrema importancia en Perú contra Universitario, un equipo grande y respetado, con un gran entrenador que tuve. Esperamos conseguir un gran resultado y cerrarlo en casa ante nuestros espectadores”, señaló el charrúa.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

Universitario recibirá a Palmeiras este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha está programada para el jueves 21.

