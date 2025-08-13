Universitario de Deportes se enfrentará a Palmeiras en el partido de ida de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental U Marathon desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y promete ser un duelo intenso por la grandeza de ambos equipos, que aspiran a llegar a lo más alto del certamen.

Paralelo a esto, uno de los jugadores estrella del ‘Verdão’, Joaquín Piquerez, quien recientemente cumplió 200 partidos con la camiseta del club, se perfila como titular frente a la ‘U’ y brindó declaraciones positivas sobre el encuentro, además de mostrar su respeto por el conjunto crema.

¿Qué dijo Joaquín Piquerez sobre Universitario de Deportes?

Al ser consultado sobre el partido, el lateral izquierdo del conjunto brasileño resaltó la importancia de este compromiso por Copa Libertadores y manifestó su respeto por la ‘U’. “Ahora tenemos un juego de extrema importancia en Perú contra Universitario, un equipo grande y respetado, con un gran entrenador que tuve. Esperamos conseguir un gran resultado y cerrarlo en casa ante nuestros espectadores”, señaló el charrúa.

¿Cuándo juega Universitario vs Palmeiras?

Universitario recibirá a Palmeiras este jueves 14 de agosto en el estadio Monumental U Marathon de Ate, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha está programada para el jueves 21.