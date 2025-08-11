HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Bayern Múnich vs Grasshopper EN VIVO con Luis Díaz: horario y canal para ver el partido amistoso de pretemporada

El equipo del colombiano se prepara para su tercer juego de preparación con miras al arranque de la temporada 2025-26. El estadio Letzigrund, de Zúrich, albergará el cotejo.

Bayern Múnich y Grasshopper ya se habían enfrentado en agosto del 2024. Los bávaros golearon 4-0 en dicho partido. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
Bayern Múnich y Grasshopper ya se habían enfrentado en agosto del 2024. Los bávaros golearon 4-0 en dicho partido. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

Bayern Múnich y Grasshopper juegan este martes 12 de agosto, a partir de las 11.00 a. m. (hora de Perú y Colombia), por amistoso de pretemporada 2025-26. El partido se disputará en el estadio Letzigrund (Zúrich), con transmisión a cargo de FC Bayern TV Plus. La presencia de Luis Díaz, en su tercer juego como futbolista bávaro, será el principal atractivo de este cotejo que podrás seguir GRATIS en La República.

El futbolista colombiano, quien fue comprado por su actual club desde el Liverpool, se sigue adaptando al equipo luego de haber disputado los dos amistosos previos en esta pretemporada. Contra el elenco suizo, el 'Guajiro' buscará motivarse marcando un gol para llegar con el mejor de los ánimos al primer desafío de los dirigidos por Vincent Kompany: la Supercopa de Alemania, ante Stuttgart este fin de semana.

PUEDES VER: FPF tiene de nuevo en la mira a 'joya' peruana que juega en el Bayern Múnich: 'Ha sido contactado'

lr.pe

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs Grasshopper?

En Colombia, el juego entre Bayern Múnich y Grasshopper se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México, Costa Rica: 10.00 a. m.
  • Ecuador, Perú: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Grasshopper?

La transmisión de este amistoso Bayern Múnich vs Grasshopper estará a cargo de FC Bayern TV Plus. Para contratar este servicio, suscríbete desde la página web oficial fcbayern.com seleccionado el plan que más te convenga.

  • Un mes: 4 euros
  • Seis meses: 20 euros
  • Doce meses: 36 euros.

Alineaciones probables de Bayern Múnich vs Grasshopper

Con la presencia del colombiano Luis Díaz, así formarían Bayern Múnich y Grasshopper para este amistoso.

  • Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Göretzka; Coman, Olise, Luis Díaz; Kane.
  • Grasshopper: Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Arigoni, Hassane, Zvonarek, Stroscio; Plange, Muci, Asp.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

lr.pe

Pronóstico de Bayern Múnich vs Grasshopper

Según las principales casas de apuestas, Bayern Múnich es absolutamente favorito para vencer a Grasshopper.

  • Betsson: gana Bayern (1,05), empate (11,00), gana Grasshopper (23,00)
  • Betano: gana Bayern (1,07), empate (10,50), gana Grasshopper (45,00)
  • Bet365: gana Bayern (1,06), empate (13,00), gana Grasshopper (21,00)
  • 1XBet: gana Bayern (1,07), empate (11,50), gana Grasshopper (30,00)
  • Coolbet: gana Bayern (1,05), empate (11,00), gana Grasshopper (25,00)
  • Doradobet: gana Bayern (1,05), empate (9,00), gana Grasshopper (21,00).

¿En qué estadio juega Bayern Múnich vs Grasshopper?

El escenario de este compromiso será el estadio Letzigrund, recinto ubicado en la ciudad suiza de Zúrich. Este complejo tiene capacidad para albergar a 25.000 espectadores.

