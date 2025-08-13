A pocas horas de su enfrentamiento decisivo contra Palmeiras en el estadio Monumental de Lima por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Universitario se prepara para afrontar uno de los desafíos más significativos de 2025. El equipo, que buscará dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos del torneo, cuenta con el apoyo ferviente de su hinchada. En este contexto, la Conmebol recordó, a través de sus redes sociales, la última vez que los 'cremas' estuvieron entre los 16 mejores equipos de América.

El regreso del equipo 'merengue' a los octavos de final significó un hecho muy importante para el fútbol nacional, ya que, desde 2013, ningún club peruano había superado la fase de grupos del torneo más significativo a nivel de clubes.

El emotivo mensaje de la Conmebol tras recordar la memorable campaña de Universitario en la Copa Libertadores 2010

En su cuenta oficial de Facebook de la Copa Libertadores, la Conmebol publicó un mensaje acompañado de un video en el que rememoraba aquella emocionante definición ante São Paulo: ''Quedaron eliminados en una dramática tanda de penales en el Morumbi'', decía el post.

Seguidamente, la organización más importante del fútbol sudamericano también mencionó que, tras una larga espera, el cuadro 'Odriozola' volverá a pisar los octavos de final con la ilusión de seguir compitiendo en el nivel más alto de la 'Gloria Eterna': ''Hoy, 15 años después, Universitario vuelve a soñar, ya que ahora tendrán que batir al Palmeiras'', sentenció.

La memorable campaña de Universitario en la Copa Libertadores 2010

En 2010, Universitario, bajo la dirección de Juan Máximo Reynoso, participó en la Copa Libertadores tras haberse coronado campeón nacional el año anterior al derrotar en la final a Alianza Lima. En el sorteo del torneo, el equipo merengue quedó emparejado en el Grupo 4 junto a Libertad de Paraguay, Lanús de Argentina y Blooming de Bolivia.

En aquella campaña, Universitario terminó con un saldo favorable de dos victorias y cuatro empates, lo cual le permitió terminar en la segunda ubicación del grupo con 10 puntos, detrás del Libertad, que terminó con 12 unidades.

La resistencia 'crema' en los 180 minutos de juego ante São Paulo

Tras una accidentada clasificación y un empate sin goles ante Lanús en Buenos Aires, el cuadro crema llegaba a los octavos de final con dos bajas importantes por las expulsiones de Raúl Fernández y John Galliquio. El panorama no era alentador, pues el siguiente rival en la fase de eliminación directa era São Paulo, quien llegaba como favorito para ganar ambos encuentros. Sin embargo, la resistencia del equipo crema se hizo sentir en los 180 minutos, durante los cuales el conjunto paulista no logró vulnerar el arco defendido por Luis Llontop.

El estadio Morumbi de São Paulo vivía con gran expectación la tanda de penales que se llevaría a cabo esa noche. El primer penal atajado por Luis Llontop al legendario Rogério Ceni aumentó aún más la figura del arquero peruano e ilusionó a la hinchada merengue. No obstante, la suerte no estuvo del lado de los dirigidos por Juan Reynoso, pues en las siguientes tres definiciones, el tricampeón de la Copa Libertadores acertó en la vía de los once metros. Mientras que los cremas veían cómo sus ilusiones se desvanecían cuando Carlos Galván, Gianfranco Labarthe y Piero Alva fallaron ante la atenta mirada de los 66.795 espectadores del recinto brasileño.

A pesar de la eliminación, Universitario se despidió con la frente en alto, cerrando una destacada participación al mantenerse invicto en la competición y que hasta el momento sigue siendo un grato recuerdos por los hinchas cremas.