Universitario vs Palmeiras en la Copa Libertadores 1979: El único partido que le ganó el Club Universitario de Deportes en toda la historia del torneo | Foto: Composición LR/ Difusión/ Conmebol

Universitario de Deportes y Palmeiras se enfrentarán nuevamente este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental, en el partido de ida de la Copa Libertadores, según lo confirmado por la Conmebol. Hasta la fecha, sin contar los encuentros que van a ocurrir este año, ambos equipos se han cruzado en seis ocasiones desde la creación de la Copa Libertadores en 1960.

En la edición de 1979 de la Copa Libertadores, Universitario, Alianza Lima, Guaraní y Palmeiras formaron parte del Grupo 3. En las últimas fechas de la fase de grupos, el club peruano enfrentó a los dos equipos brasileños como visitante, con la posibilidad de clasificar a la siguiente fase del torneo. El 8 de abril de 1979, Universitario derrotó 2-1 a Palmeiras, con goles de Percy Vílchez y Juan José Oré, desatando la alegría de los hinchas cremas en Sao Paulo.

Sin embargo, Universitario perdió ante Guaraní, que luego también venció 1-0 a Palmeiras, asegurando su clasificación como único equipo del grupo 3. Cabe destacar que en ese entonces solo clasificaban el primer puesto de cada grupo.

Universitario vs Palmeiras: historial de enfrentamientos en la Copa Libertadores

A lo largo de la historia de la Copa Libertadores, Palmeiras y el Club Universitario de Deportes se han enfrentado en seis ocasiones, en los siguientes encuentros:

Copa Libertadores de 1971: el 14 de abril, el equipo crema perdió 1-2 en un partido del Grupo A de la copa.

Copa Libertadores de 1971: como parte de los partidos del grupo A, el 6 de mayo, los cremas perdieron 3-0 ante los brasileños.

Copa Libertadores de 1979: el 13 de marzo, como parte de la fase de grupos (Grupo 3), la U perdió 5-2 contra Palmeiras.

Copa Libertadores de 1979: el 8 de abril, Universitario ganó 2-1 a Palmeiras, siendo esta la única victoria del equipo crema en sus enfrentamientos con el club brasileño.

Copa Libertadores de 2021: el 22 de abril, Palmeiras ganó 2-3 al club peruano, en la fase de grupos del torneo.

Copa Libertadores de 2021: el 28 de mayo, Palmeiras goleó al Club Universitario de Deportes 6-0.

Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025

El partido entre Universitario y Palmeiras, que corresponde al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon de Ate, con capacidad para más de 80.000 espectadores. El encuentro de vuelta se disputará el jueves 21 de agosto. Estos duelos son cruciales para ambos equipos, ya que solo uno de ellos logrará avanzar a la siguiente fase del torneo. El partido comenzará a las 7.30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN y Disney+