Todo va quedando listo en Alianza Lima. El último fichaje extranjero del club está próximo a cerrarse. Se trata del defensor uruguayo Mateo Aroni, quien llegaría al club 'blanquiazul' por pedido del técnico Pablo Guede. Este sería el refuerzo que falta para que se vaya armando el esquema que tiene en mente el estratega argentino.

La información que se conoció hace poco es que este fichaje ya estaría muy cerca de concretarse. Según lo informado por el periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima ya tendría todo avanzado para tener al defensor de 22 años en calidad de préstamo. "Mateo Antoni es el central que quiere Alianza Lima para completar el cupo de extranjeros del 2026. Defensa uruguayo de Argentinos Juniors. Fue campeón con su país del Mundial sub 20 en el 2023. Vínculo que busca cerrarse es de préstamo por un año", indicó el comunicador.

Alianza Lima buscaría fichar a Mateo Antoni

Desde Alianza Lima buscan incorporar al uruguayo para completar su lista de futbolistas extranjeros del plantel. Hasta el momento, cuenta con cinco: Guillermo Viscarra, Alan Cantero, Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Federico Girotti. Tengamos en cuenta que, las bases del campeonato indican que se puede inscribir hasta máximo 6 extranjeros (si tuviese nacionalizados).

El trato a concretar es el préstamo por una todo el 2026. Este acuerdo sería visto con buenos ojos por parte del futbolista, ya que, necesita estar en un equipo donde pueda tener continuidad. Este año, en Argentinos Juniors, no ha podido jugar la cantidad de partidos que esperaba. Algunas lesiones y el propio gusto del técnico hicieron que el uruguayo se pierda varios cotejos. Recordemos que Antoni llegó al club argentino, luego de que Nacional lo vendiera por un monto mayor a 2 millones de dólares.

¿Quién es Mateo Antoni?

Mateo Antoni es un defensor uruguayo de 22 años. Salió de las categorías inferiores de Nacional de su país, donde destacó jugando de central. Para que tenga continuidad en la máxima división, el 'Bolso' lo cedió a Liverpool (Uruguay), donde hizo su debut como profesional y posteriormente logró el campeonato. También fue parte de la selección sub 20 de Uruguay, donde tuvo como mayor logro el título del Mundial de dicha categoría en el 2023. Posterior a ello, fue vendido a Argentinos Juniors, el cual es muy probable que también lo ceda para esta temporada.