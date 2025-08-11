Barcelona vs Mallorca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025-26

Los culés jugarán ante los Bermellones en el estadio Son Moix. Foto: composición de LR/FC Barcelona/RCD Mallorca

El gran nivel colectivo que mostró Barcelona durante la última temporada del fútbol europeo ha hecho que los hinchas incrementen sus expectativas. El gran deseo de la afición culé es que su equipo levante nuevamente la Champions League, pero dentro de la lista de prioridades también figura revalidar el campeonato de LaLiga de España.

Para volver a dominar a nivel doméstico, será clave empezar con el pie derecho. En el caso de los dirigidos por Hansi Flick, su primera parada será la isla de Mallorca, donde enfrentarán al combinado local en busca de un triunfo que los encamine hacia una defensa exitosa de su título.

¿Cuándo juega Barcelona vs Mallorca?

El partido entre Barcelona y Mallorca, por la fecha 1 de LaLiga EA Sports 2025-26 de España, se jugará este sábado 16 de agosto. Será el primer juego de dicho día, pero el tercero de la jornada inaugural del torneo.

Horarios para ver Barcelona vs Mallorca

Dependiendo del país en el que te ubiques, tendrás que seguir el Barcelona vs Mallorca desde los siguientes horarios. En Perú, se podrá ver a partir de las 12.30 p. m.

Costa Rica, México: 11.30 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

¿En qué canal ver el partido Barcelona vs Mallorca?

La transmisión por TV de este Barcelona vs Mallorca irá a través de los estos canales en diferentes partes del mundo:

Sudamérica: ESPN

Centroamérica: Sky Sports

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: Movistar+.

¿Qué resultados obtuvo Barcelona en su pretemporada?

Como parte de su pretemporada, Barcelona disputó y ganó cuatro partidos amistosos: tres por su gira en Asia y uno por el Trofeo Joan Gamper. Más allá de los resultados (dos goleadas 5-0, una por 7-3 y un triunfo 3-1), estos duelos de práctica permitieron ver en acción a fichajes como Marcus Rashford, Joan García o Roony Bardghji, pero, también a algunos jugadores promovidos desde la cantera.