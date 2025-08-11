¿A qué hora juega Real Madrid vs WSG Tirol EN VIVO y dónde ver el partido amistoso previo al inicio de LaLiga?

¿A qué hora juega Real Madrid vs WSG Tirol en partido amistoso? El encuentro se disputará este martes 12 de agosto desde las 12.00 p.m. (hora peruana) en el Tivoli Stadion Tirol de Innsbruck y será transmitido por La 1 TVE, RTVE Play y Real Madrid TV. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Real Madrid jugará su primer amistoso oficial como parte de la pretemporada a una semana del inicio de LaLiga de España. Hace unos días, los blancos jugaron ante el Leganés un encuentro a puertas cerradas y sin transmisión. Ahora, viajarán a Austria para enfrentar a un equipo que ya inició la temporada en la Bundesliga Austriaca.

Los Wattens llegan a este choque tras ganar sus tres partidos disputados en las últimas semanas (dos por la liga local y uno por la Copa de Austria). El equipo austriaco buscará dar el golpe ante su gente y aprovechar las ausencias de Eduardo Camavinga, Endrick, Ferland Mendy, Fede Valverde y Jude Bellingham en el equipo que dirige Xabi Alonso.

¿A qué hora juega Real Madrid vs WSG Tirol?

El partido entre Real Madrid vs WSG Tirol está pactado para las 12.00 p. m. (hora de Perú) en el Tivoli Neu, un estadio que cuenta con capacidad para recibir a aproximadamente 15.200 hinchas.

Colombia, Ecuador y Perú: 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs WSG Tirol?

En Perú, México y Estados Unidos los aficionados podrás seguir este encuentro por Real Madrid TV. En España, el cotejo será transmitido por La 1 TVE, RTVE Play y también por Real Madrid TV.

Real Madrid vs WSG Tirol: convocados de Xabi Alonso

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Courtois, Lunin y Fran González. Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado.

Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen y Diego Aguado. Centrocampistas: Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Thiago y Roberto Martín.

Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Thiago y Roberto Martín. Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Yáñez.