Deportes

Medallista olímpico de 100 metros Fred Kerley es suspendido por la Unidad para Integridad de Atletismo en EE.UU.

Kerley incumplió los estrictos requisitos de paradero, las cuales implican especificar en donde vive, entrena y compite, para que pueda someterse a pruebas antidopaje sorpresa.

Kerley también ha sido acusado y procesado por violencia doméstica contra la madre de sus hijos.
Kerley también ha sido acusado y procesado por violencia doméstica contra la madre de sus hijos. | Foto: Giancarlo Colombo/Photo Run

El atleta estadounidense Fred Kerley, dos veces medallista olímpico de los 100 metros planos (plata en Tokio 2020 y bronce en París 2024), fue suspendido provisionalmente, anunció el martes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Kerley, también campeón mundial de la distancia en 2022, está suspendido por "incumplir con sus obligaciones de localización" antidopaje.

PUEDES VER: Fallece atleta italiano, Mattia Debertolis, tras colapsar durante una competencia en los Juegos Mundiales en China

¿Por qué, Fred Kerley, el medallista olímpico estadounidense, fue sancionado?

Los atletas de alto nivel están sujetos a estrictos requisitos de paradero (domicilio, campos de entrenamiento, competiciones) y deben proporcionar una franja horaria y un lugar cada día para poder someterse a pruebas antidopaje sorpresas, sin previo aviso.

Tres incumplimientos de estos requisitos (una prueba no realizada, una "no presentación" o información inexacta detectada por la agencia antidopaje) en menos de un año son sancionables.

PUEDES VER: Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

La carrera atlética de Fred Kerley

Kerley, de 30 años, ha forjado un palmarés notable en tan solo unos años tras decidir abandonar su especialidad principal, los 400 m (bronce mundial en 2019, plata mundial en los 4x400 m en 2017), para centrarse en la prueba reina de la velocidad, los 100 metros.

Tras su sorpresiva medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por la pandemia, escoltando al italiano y ganador del oro Marcell Jacobs, Kerley se coronó campeón del mundo en su tierra natal, en Eugene, en 2022 (con un tiempo de 9,76 segundos).

Posteriormente, ganó otra medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

PUEDES VER: Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a árbitra que recibió amenazas tras partido de la Leagues Cup

Los antecedentes de Fred Kerley

El anuncio de su suspensión provisoria añade un nuevo episodio a su ya caótico 2025.

Kerley se retiró del campeonato de atletismo de Estados Unidos hace dos semanas, por lo que no pudo ser seleccionado para el Mundial de Tokio, que se celebra del 13 al 21 de septiembre.

A principios de mayo fue arrestado en Miami tras un altercado en el hotel oficial de los atletas que compiten en el Grand Slam Track, un nuevo circuito inaugurado este año por Michael Johnson.

En enero también había sido arrestado en esa ciudad del estado de la Florida tras una acalorada discusión con la policía.

En otro caso, fue acusado y procesado en enero por violencia doméstica contra la madre de sus hijos. Se declaró inocente en ambos casos.

