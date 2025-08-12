HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Deportes

Japón impone reglas más estrictas tras la muerte de dos boxeadores

Después de la muerte de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, las autoridades del boxeo japonés, han decidido implementar nuevos tests para controlar la pérdida de peso de los atletas.

Según las autoridades, Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa fallecieron debido a que la deshidratación provocada por la rápida pérdida de peso, causó que el cerebro fuera más débil frente a las hemorragias.
Según las autoridades, Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa fallecieron debido a que la deshidratación provocada por la rápida pérdida de peso, causó que el cerebro fuera más débil frente a las hemorragias. | Foto: Aebox

Las autoridades japonesas del boxeo anunciaron este martes la puesta en marcha de reglas más estrictas en lo referente a la pérdida de peso con el objetivo de evitar la deshidratación de los boxeadores, tras el reciente fallecimiento de dos púgiles.

La Asociación Japonesa de Boxeo Profesional (JPBA), la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) y los propietarios de gimnasios decidieron implantar test de orina para medir la deshidratación, entre otras medidas encaminadas a controlar la pérdida rápida de peso de los boxeadores, declaró el secretario general de la JBC Tsuyoshi Yasukochi.

PUEDES VER: Japón ejecuta en la horca a Takahiro Shiraishi, el “asesino de Twitter” que mató y descuartizó a 9 personas

lr.pe

Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa: los boxeadores que cambiaron las reglas del boxeo en Japón

Esta decisión llega tras las muertes de Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos de 28 años, ocurrida tras pelear ambos en la misma velada, celebrada el pasado 2 de agosto en el Salón Korakuen de Tokio.

Aunque falta por determinar la causa exacta que provocó ambos fallecimientos, la Asociación Mundial de Boxeo cree que la deshidratación provocada por una pérdida rápida de peso contribuye a aumentar la vulnerabilidad del cerebro frente a las hemorragias.

PUEDES VER: El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

lr.pe

Los responsables nipones de este deporte decidieron "tomar todas las medidas posibles para que la muerte de estos dos boxeadores no sea en vano". indicó Yasukochi.

Notas relacionadas
El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

El hombre que ninguna cárcel pudo contener: se escapó usando sopa para deteriorar sus esposas en Japón

LEER MÁS
'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

'El asesino de Twitter': la cruel historia del hombre que mató a 9 personas y fue ejecutado en Japón

LEER MÁS
Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

Dile adiós al papel higiénico: Japón ya tiene a su sustituto, es más eficiente y más respetuoso con el medio ambiente

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
VER Bayern Múnich vs Grasshopper EN DIRECTO vía FC Bayern TV Plus: Karl abre el marcador

VER Bayern Múnich vs Grasshopper EN DIRECTO vía FC Bayern TV Plus: Karl abre el marcador

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

LEER MÁS
Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: "Es un complemento"

Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: "Es un complemento"

LEER MÁS
Mirar Real Madrid vs Tirol EN VIVO GRATIS online: alineaciones confirmadas con Mbappé y Vinicius

Mirar Real Madrid vs Tirol EN VIVO GRATIS online: alineaciones confirmadas con Mbappé y Vinicius

LEER MÁS
¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Deportes

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota