Jesse Owens derrotó a la delegación alemana en los Juegos Olímpicos de Berlín, rebatiendo cualquier tipo de teoría de superioridad aria que existía. | Foto: Composición LR / La Vanguardia / Biography.com

En la historia del deporte, hay sucesos que se convierten en iconos, no solo por la destreza de los atletas, sino por el contexto histórico que traen sus logros. No se trata de ganar o destacar, sino de dejar un precedente para que la siguiente generación pueda aprovechar mejor las oportunidades que ellos no tuvieron. Pero en este caso, si hablamos de un ganador, que logró la medalla de oro en pleno régimen nazi de Hitler en Alemania.

Se trata de Jesse Owens, un corredor afroamericano que se alzó con el oro en cuatro disciplinas durante las olimpiadas de Berlín de 1936. Delante del propio Adolf Hitler, el atleta demostró que sus ideas supremacistas de la 'raza aria' estaban equivocadas, convirtiéndose en la estrella de aquellos juegos olímpicos.

¿Quién era Jesse Owens, el atleta que ganó cuatro medallas de oro en la Alemania de Hitler?

Jesse Owens se llama en realidad James Cleveland Owens. Nació en septiembre de 1913, en Alabama, Estados Unidos. De muy niño, se mudó a Cleveland, Ohio y fue en esta ciudad, donde cimentó su talento para el atletismo. Ganó una carrera de 100 metros durante la secundaria, el inicio de una reputación que continuó en la Universidad de Ohio. Ahí empezó su reconocimiento nacional, alcanzando un logro que marcaría su etapa de amateur.

En el 1935, cuando era conocido como 'Buckeye Bullet', rompió cinco récords mundiales en una misma competencia. Logró además empatar un sexto, todo ello en menos de una hora. Una de estas marcas se mantuvo vigente durante los siguientes 25 años, augurando lo que sería su trascendencia desde el siguiente año, cuando participó de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

El alemán, Lutz Long, y Jesse Owens, en medio de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Foto: BBC

¿Cómo fue la victoria de Jesse Owens en la Alemania de Hitler?

Owens llegó a Berlín para participar de diversas disciplinas del atletismo. Cuando el régimen de Hitler proclamaba la superioridad de las personas de tez clara, el atleta afroamericano llegó a derrotar a cada representante que se le ponía en frente, llevándose las medallas de oro. Así, alcanzó la máxima distinción olímpica en 100 metros (10,3s), salto de longitud (8,06), 200 metros (20,7s) y en los relevos 4 x 100.

Lejos de molestarse, los atletas alemanes reconocieron el talento de Owens y alabaron su victoria. Según cuenta su sitio oficial, el atleta incluso tenía fanáticos que le pedían autógrafos. Incluso se cuenta que formó una amistad cercana con Luz Long, su símil del país anfitrión, que incluso le dio un consejo para alcanzar el oro en el salto de longitud.

Al regresar a los Estados Unidos, Owens no gozó de la fama que un atleta de su calibre debió tener. Sin embargo, con el paso de los años, fue reconocido como el símbolo de la lucha contra las brechas raciales, así como marcar el precedente para que otros representantes americanos empiecen a traer a casa por lo menos 4 medallas.