Team Yape impulsará a jóvenes deportistas peruanos rumbo a competencias internacionales

La iniciativa de Yape contará con soporte técnico especializado, liderado por Giorgio Mautino y Karin Sierralta, así como el respaldo de embajadores deportivos como Sofía Mulanovich e Inés Melchor.

El proyecto del Team Yape respalda a 53 deportistas peruanos de atletismo y surf.
La empresa Yape presentó este lunes 11 de agosto el proyecto Team Yape, una propuesta orientada a respaldar a deportistas peruanos en su camino hacia competencias nacionales e internacionales. La iniciativa está dirigida jóvenes de las disciplinas de surf y atletismo, con miras a que representen al país en eventos como los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

El lanzamiento se realizó en un evento conducido por Franco Cabrera, donde se detalló que el programa brindará soporte técnico especializado. Este incluirá la participación de equipos profesionales en el desarrollo de la alta competencia, liderados por Giorgio Mautino, Team Manager de Atletismo y Karin Sierralta, Team Manager de Surf.

lr.pe

Team Yape tendrá el respaldo de reconocidos deportistas

El Team Yape contará además con el respaldo de embajadores reconocidos en el ámbito deportivo. Entre ellos, la campeona mundial de surf Sofía Mulanovich, el surfista Alonso Correa y la fondista olímpica Inés Melchor. Durante la presentación, Mulanovich destacó la revelancia de este tipo de programas, subrayando la importancia de fomentar el desarrollo del deporte en el país y de que los jóvenes disfruten del proceso de aprendizaje y crecimiento mientras representan al Perú.

El evento del Team Yape contó con la conducción de Franco Cabrera. Foto: Composición LR/ Sebastián Blanco/ URPI-LR

En la ceremonia, el CEO de Yape, Raimundo Morales, señaló que "Team Yape nació para apoyar a que más deportistas peruanos que hacen esfuerzos extraordinarios tengan mayores oportunidades".

Por su parte, Alberto Valenzuela, director técnico del Team Yape y exdirector general de los Juegos Panamericanos Lima 2019, afirmó que en el país existe un alto potencial deportivo que requiere mayor impulso para continuar su desarrollo. Recordó que el Perú fue reconocido en 2019 como el país con mayor avance deportivo y expresó que con este proyecto se busca repetir ese logro y superarlo en los próximos años.

