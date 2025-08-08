HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU
Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     Trump exigiría US$15.000 por visas de EEUU     
México

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a árbitra que recibió amenazas tras partido de la Leagues Cup

Tras la ola de amenazas que sufrió Katia Itzel García después de arbotrar un partido entre, el Monterrey y el Cincinnati, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció su respaldo hacia ella.

Claudia Sheinbaum ofreció su apoyo a Katia Itzel García, árbitro mexicana que fue amenazada tras partido de la Leagues Cup.
Claudia Sheinbaum ofreció su apoyo a Katia Itzel García, árbitro mexicana que fue amenazada tras partido de la Leagues Cup. | Foto: Composición LR/ Claudia Sheinbaum / YT & @kigm14/ IG

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respaldó este miércoles a la árbitra de su país, Katia Itzel García, quien denunció haber recibido amenazas en redes sociales tras fungir como jueza en un partido de fútbol en Estados Unidos.

García, de 32 años, dirigió un duelo de la Leagues Cup entre el Monterrey y el Cincinnati el jueves pasado, y recibió luego insultos y amenazas de muerte que fueron condenados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

PUEDES VER: Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

lr.pe

Claudia Sheinbaum apoya a Katia Itzel García

Sheibaum calificó de "hazaña" que la árbitra se desempeñe en el fútbol masculino. "Ella es extraordinaria (...), tiene que ser tres veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida", dijo en su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria anunció que su gobierno buscará a García "para ver si requiere algún apoyo".

"Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel", dijo el lunes Infantino en su cuenta de Instagram. De su lado, la FMF condenó, a través de un comunicado, "los actos de intimidación y las amenazas", que fueron exhibidos por la propia jueza en redes sociales.

PUEDES VER: Capturan en EEUU a Sandra Téllez, dueña de la Guardería ABC donde murieron 49 niños en México

lr.pe

El Monterrey perdió 3-2 con el Cincinnati en la primera ronda del torneo que disputan los equipos de la MLS y los de la Liga mexicana.

"Las y los mexicanos somos tremendos (críticos) con los árbitros", reconoció Sheinbaum, pero rechazó las críticas asociadas al género de García.

En México la violencia de género es una problemática latente y hay un promedio de 10 asesinatos de niñas y mujeres por día, según la ONU.

Notas relacionadas
Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

LEER MÁS
Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

LEER MÁS
México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EEUU: "Si la tienen que la muestren"

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

Pensión Bienestar México 2025: aviso importante para beneficiarios antes del pago de julio

LEER MÁS
La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

La Casa de los Famosos 2025: ¿quiénes son los integrantes confirmados para la temporada 3?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

México

Tres detenidos en México por la muerte de un niño secuestrado para cobrar una deuda

Cinco guatemaltecos murieron en motín en cárcel de México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 8 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota