Claudia Sheinbaum ofreció su apoyo a Katia Itzel García, árbitro mexicana que fue amenazada tras partido de la Leagues Cup. | Foto: Composición LR/ Claudia Sheinbaum / YT & @kigm14/ IG

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respaldó este miércoles a la árbitra de su país, Katia Itzel García, quien denunció haber recibido amenazas en redes sociales tras fungir como jueza en un partido de fútbol en Estados Unidos.

García, de 32 años, dirigió un duelo de la Leagues Cup entre el Monterrey y el Cincinnati el jueves pasado, y recibió luego insultos y amenazas de muerte que fueron condenados por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Claudia Sheinbaum apoya a Katia Itzel García

Sheibaum calificó de "hazaña" que la árbitra se desempeñe en el fútbol masculino. "Ella es extraordinaria (...), tiene que ser tres veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida", dijo en su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria anunció que su gobierno buscará a García "para ver si requiere algún apoyo".

"Me consterna y entristece las amenazas contra la árbitra Katia Itzel", dijo el lunes Infantino en su cuenta de Instagram. De su lado, la FMF condenó, a través de un comunicado, "los actos de intimidación y las amenazas", que fueron exhibidos por la propia jueza en redes sociales.

El Monterrey perdió 3-2 con el Cincinnati en la primera ronda del torneo que disputan los equipos de la MLS y los de la Liga mexicana.

"Las y los mexicanos somos tremendos (críticos) con los árbitros", reconoció Sheinbaum, pero rechazó las críticas asociadas al género de García.

En México la violencia de género es una problemática latente y hay un promedio de 10 asesinatos de niñas y mujeres por día, según la ONU.