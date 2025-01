Ya pasaron tres años desde que Pedro García y Diego Rebagliati protagonizaron una fuerte discusión en el programa deportivo 'Al Ángulo'. Ambos periodistas se enfrascaron en un cruce de palabras que terminó en un insulto por parte del exdirigente de Sporting Cristal. Este embrollo se volvió mediático en redes sociales.

Sin embargo, como se suele decir en el fútbol, todo quedó en la cancha y ambos continuaron siendo compañeros y amigos en el programa. Tiempo después, el propio Pedro García recordó este llamativo episodio y contó qué fue exactamente lo que pasó con Diego Rebagliati.

Pedro García recordó y contó detalles de la pelea con Diego Rebagliati

En una reciente emisión del programa 'Doble punta', Pedro García trabajo a colación su cruce de palabras con Diego Rebagliati. En principio, el periodista explicó que esto se dio en un debate sobre si Jefferson Farfán podía o no jugar el clásico ante Universitario de Deportes.

"Venía el clásico, Farfán no venía jugando. La disyuntiva era si Farfán si jugaba o no. Había estado lesionado. La pregunta era si se metía en la lista, y Diego (Rebagliati) dijo que sabía porque había hablado con la fuente (...) Veníamos hablando de si juega o no juega. Entonces, Diego dijo que Farfán va a jugar de muy buena fuente", contó.

Hasta ese momento todo iba tranquilo en el programa. Sin embargo, García dejó un comentario irónico, el cual disgustó al comentarista deportivo y perdió los papeles. Eso sí, relata que ambos admitieron que se equivocaron en su accionar.

"Y yo, dentro del término jo** televisiva, en ningún caso desvirtuando su información, dije: 'pero ya se sabía'. Ahí Diego se molesta, se pica y se traspapela. Pero es un momento que yo comprendo. Fue un momento en el que pasan cosas espontáneas. Fue genuina y legítima. La entendí, él también entendió que la cag* diciendo lo que dijo. En el fútbol y en la televisión, pasa que siempre puede haber un raspón, pero no pasa nada. Fue divertido", concluyó.

¿Qué le dijo Diego Rebagliati a Pedro García durante su pelea?

Tras un intercambio de comentarios sobre el ‘10 de la calle’ y las posibilidades que tendría de jugar en Matute para el clásico, al exjugador no le gustó la postura que adoptó el panelista y tuvo una reacción ofuscada.

“No. Haz el programa tú solo, haces un monólogo, tú contéstate, tú respóndete. Mejor me voy y haz el programa solo. Tú dices que es importante y de qué hay que hablar (...). Se va a la c***”, se escuchó durante la transmisión.