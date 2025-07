La Victoria está de fiesta. Alianza Lima le dio una gran alegría a toda su hinchada tras eliminar a Gremio de Porto Alegre y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido no fue sencillo para los blanquiazules, pero el agónico gol de Hernán Barcos les otorgó el pase a la siguiente instancia del certamen continental. Uno de los que vivió como un hincha más este compromiso fue Jefferson Farfán. El popular 'Foquita' se volvió loco con el triunfo íntimo.

El exjugador de Alianza no se pierde ningún encuentro del equipo de sus amores y esta vez no fue la excepción. A pesar de que seguramente sufrió con el tanto de Gremio en el complemento, Farfán no pudo contener su alegría tras ver que el club estaba avanzando en la Sudamericana.

Farfán celebró la clasificación de Alianza Lima ante Gremio

Como es de costumbre, Farfán siguió el partido de Alianza Lima por su televisión. A pesar de la distancia, la 'Foquita' siempre está atento a los compromisos de los blanquiazules. Cuando Barcos marcó en los descuentos, 'Jeffry' soltó una pícara frase.

"¡Qué pase! ¡Qué golazo! Gol de mi Alianza. Come, comelón. De primera. Dios mio. Ese es mi Alianza", dijo mientras celebraba el tanto y la clasificación de Alianza.

Farfán y el exuberante monto que ganó por Alianza Lima

En la ida, Jefferson Farfán le contó a todos sus seguidores que había apostado un total de 5.000 soles a la victoria de Alianza Lima ante Gremio en Matute. Su fe tuvo frutos, ya que se llevó 12.200 soles por la cuota de la casa de apuestas.

"Gracias, mi Alianza", comentó por medio de su cuenta de Instagram. Además, aprovechó la oportunidad para elogiar el rendimiento de Eryc Castillo, quien no solo aportó con un gol, sino que fue elegido el jugador de aquel cotejo.