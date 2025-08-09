HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati fue tajante tras llegada de Cristian Benavente a Sporting Cristal y mostró asombro: "Contratación polémica"

"Se la tenían bien escondida", dijo el comentarista deportivo sobre el último fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. Cristian Benavente se convirtió en el tercer refuerzo celeste en este mercado de pases.

El último club peruano de Benavente fue Sport Boys. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/Club Sporting Cristal
El último club peruano de Benavente fue Sport Boys. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/Club Sporting Cristal

El último viernes 8 de agosto, Sporting Cristal sorprendió y anunció a Cristian Benavente como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2025. El mediocampista nacional volverá al fútbol peruano tras un año luego de su accidentado paso por Gloria Buzau de Rumania. De esta forma, los celestes sumaron a su tercer fichaje en este mercado de pases y se consolida como uno de los firmes candidatos para llevarse este segundo certamen de la Liga 1. Esta contratación ha generado diversas opiniones en el plano deportivo local. Uno de los que se pronunció sobre el tema fue Diego Rebagliati.

El comunicador precisó que el cuadro bajopontino orquestó bien el fichaje de Benavente para que no pueda filtrarse hasta que se concretara y calificó su llegada como una "contratación polémica".

lr.pe

Diego Rebagliati opinó sobre el fichaje de Cristian Benavente a Sporting Cristal

"Sorprendieron porque se la tenían bien escondida. Benavente hoy (ayer) entrenó y antes de la presentación se tomó fotos. Es una contratación polémica. Todo lo bueno de Araujo y Abram, el hincha lo de Benavente no ha terminado de digerir. Una de las cosas que en Sporting Cristal no terminan de hacer bien...", indicó Rebagliati. El exdirigente del cuadro rimense aseguró que espera que el contrato del futbolista de 31 años no haya sido tan costoso para el club porque necesitarán dinero para seguir fichando.

"Lo primero que no se dice ni se hace público son los contratos de los jugadores. Yo me imagino que Christian ha venido con un contrato, por ahora, bastante cómodo y que no va a limitar la posibilidad de traer a un '9' y a Pedro Aquino, si estuviera disponible. Si eso es así, tiene sentido, porque si una cosa le falta a Cristal es plantel", acotó.

lr.pe

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras empatar con Alianza Lima, ahora Melgar se medirá ante Melgar, en lo que será el primer partido de Juan Reynoso como DT del Dominó; sin embargo, no estará en el banquillo. El cotejo está programado para el domingo 10 de agosto desde las 11.00 a. m. (hora peruana).

