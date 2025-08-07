HOY
Deportes

Pedro García opinó sobre el regreso de Reynoso y lo considera un impulso clave para la Liga 1: ''Melgar se candidatea''

En medio del inicio del Torneo Clausura, Juan Reynoso regresa a la Liga 1 para dirigir a Melgar tras su paso por la selección peruana.

Pedro García habló sobre la vuelta de Juan Reynoso a la Liga 1.
Pedro García habló sobre la vuelta de Juan Reynoso a la Liga 1. | Foto: composición LR/Doble Punta/Los Ángeles Times/Pxfuel

La noticia del regreso de Juan Reynoso a la Liga 1 acaparó los medios peruanos tras su fallido paso por la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En ese contexto, el periodista deportivo Pedro García habló en el programa 'Doble punta' sobre las expectativas en torno a la incorporación del entrenador peruano al Melgar.

El impacto de la llegada de Juan Reynoso al Melgar de cara al Torneo Clausura

Pedro García destacó que la llegada del popular ‘Ajedrecista’ al Melgar le resultará beneficiosa a ambas partes. Asimismo, resaltó el momento que atraviesa el cuadro ‘Dominó’ y el tiempo que Reynoso lleva sin dirigir en un club.

PUEDES VER: Pedro García critica a Jorge Fossati por poner en duda su continuidad: "Trabajó con Lozano y no va a trabajar con una administración nueva"

lr.pe

“No te habla bien de Reynoso que, teniendo la expectativa alta de dirigir en México tras ser campeón y pasar por la selección peruana —aunque le haya ido mal—, diga: ‘Ya pasó un año, no me llamó nadie o no concreté con nadie’”, remarcó el periodista.

Además, subrayó que la decisión del técnico de no seguir esperando propuestas y tomar la iniciativa de regresar al fútbol peruano refleja un acto de autocrítica para reconstruir su carrera desde abajo.

PUEDES VER: Pedro García aseguró que Hernán Barcos está por encima de César Cueto y Teófilo Cubillas: "Internacionalmente es mejor"

lr.pe

Melgar se postula como candidato para ganar el Torneo Clausura de la Liga 1, según Pedro García

En el espacio digital ‘Vamos al var’, los panelistas del programa analizaron a los principales protagonistas del Torneo Clausura: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, en medio del debate, Pedro García mencionó a Melgar como un candidato inesperado para competir con los tres grandes de la Liga 1.

“A pie de página, Melgar, con Reynoso ahora, no tengas ninguna duda de que candidatea, no tengas ninguna duda. Va a remontar. No sé si va a ganarlo, pero no es que va a estar a tantos puntos, va a remontar”, opinó el periodista.

De esta manera, dejó en claro que la llegada de Reynoso tendrá un impacto positivo en la dinámica del equipo arequipeño, a pesar del mal momento que atraviesa.

La segunda etapa Juan Reynoso en Melgar

El regreso de Juan Reynoso a Melgar se dio después de ocho años de su primera estadía en la que logró el título del 2015 en el aniversario del club ‘characato’ y el subcampeonato nacional en la final contra Sporting Cristal en el 2016.

Se esperaba que el debut del popular ‘Cabezón’ fuera en la fecha 5 del Torneo Clausura ante Sporting Cristal este domingo en el estadio Alberto Gallardo; sin embargo, según el periodista Kevin Pacheco, el estreno oficial será en una semana en casa ante Ayacucho, el 17 de agosto, en el estadio Monumental UNSA de Arequipa.

