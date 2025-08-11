HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Revelan que jugador de la selección peruana está esperando el llamado de Sporting Cristal para el Torneo Clausura: "Quiere jugar"

En las últimas horas, se conoció que un futbolista de la selección peruana está dispuesto a fichar por Sporting Cristal, pero aún no ha sido contactado por el club.

Sporting Cristal ha sumado 13 puntos en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal
Sporting Cristal atraviesa un gran momento deportivo y, tras un amargo Apertura, quiere seguir haciendo soñar a su hinchada. Los celestes se mantienen líderes e invictos en el Torneo Clausura 2025 y van por más. Para afrontar este segundo certamen, ficharon a Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente; sin embargo, el mercado de pases aún no está cerrado en el Rímac. En las últimas horas, se conoció que el elenco cervecero fichará a un delantero y, probablemente, a otro jugador.

Uno de los nombres que comenzó a sonar fuerte en tienda rimense es el de Pedro Aquino. Pese a que el mediocampista de la selección peruana tiene contrato por dos años más con Santos Laguna de México, su carrera podría dar un giro inesperado y regresar al fútbol peruano. Hasta el momento, solo se habían barajado algunos rumores sobre una posible llegada; no obstante, en las últimas horas se conoció cuál es su postura, algo que ha hecho soñar al hincha de Sporting Cristal.

PUEDES VER: Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas tras derrota ante Sporting Cristal: 'Doy la cara, con Juan Reynoso cambiará la situación'

Pedro Aquino desea volver a Sporting Cristal, pero aún no ha sido contactado

De acuerdo al periodista Jean Martín Dueñas, el mediocampista de 30 años está dispuesto a fichar por Sporting Cristal. De hecho, el comunicador contó que Aquino está a la espera de algún contacto formal por parte del club, pues su deseo es regresar a la institución donde ya estuvo entre 2011 y 2017.

"Pedro Aquino está en México, tiene contrato todavía con Santos Laguna, pero, estamos en condición de contar a la gente, está esperando el llamado de Sporting Cristal. Aquino quiere jugar en Cristal y espera que lo llamen. Él quiere volver, así que la tarea está en lo que pueda resolver la dirigencia", indicó en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Próximo partido de Sporting Cristal

Por la jornada 6 del Clausura, Sporting Cristal visitará a Deportivo Binacional en Juliaca. El partido está pactado para el sábado 16 de agosto y comenzará a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana).

