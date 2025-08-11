Sporting Cristal atraviesa un gran momento deportivo y, tras un amargo Apertura, quiere seguir haciendo soñar a su hinchada. Los celestes se mantienen líderes e invictos en el Torneo Clausura 2025 y van por más. Para afrontar este segundo certamen, ficharon a Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente; sin embargo, el mercado de pases aún no está cerrado en el Rímac. En las últimas horas, se conoció que el elenco cervecero fichará a un delantero y, probablemente, a otro jugador.

Uno de los nombres que comenzó a sonar fuerte en tienda rimense es el de Pedro Aquino. Pese a que el mediocampista de la selección peruana tiene contrato por dos años más con Santos Laguna de México, su carrera podría dar un giro inesperado y regresar al fútbol peruano. Hasta el momento, solo se habían barajado algunos rumores sobre una posible llegada; no obstante, en las últimas horas se conoció cuál es su postura, algo que ha hecho soñar al hincha de Sporting Cristal.

Pedro Aquino desea volver a Sporting Cristal, pero aún no ha sido contactado

De acuerdo al periodista Jean Martín Dueñas, el mediocampista de 30 años está dispuesto a fichar por Sporting Cristal. De hecho, el comunicador contó que Aquino está a la espera de algún contacto formal por parte del club, pues su deseo es regresar a la institución donde ya estuvo entre 2011 y 2017.

"Pedro Aquino está en México, tiene contrato todavía con Santos Laguna, pero, estamos en condición de contar a la gente, está esperando el llamado de Sporting Cristal. Aquino quiere jugar en Cristal y espera que lo llamen. Él quiere volver, así que la tarea está en lo que pueda resolver la dirigencia", indicó en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

Próximo partido de Sporting Cristal

Por la jornada 6 del Clausura, Sporting Cristal visitará a Deportivo Binacional en Juliaca. El partido está pactado para el sábado 16 de agosto y comenzará a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana).